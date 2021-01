Cat de "smart" a ajuns comuna Ciugud. Primaria ofera patru solutii de plata a impozitelor fara prezenta oamenilor la ghiseu

Solutiile electronice de plata

Prima scoala inteligenta din mediul rural

Locuitorii comunei pot astfel folosi statiile electronice de plata, care sunt amplasate in fiecare sat al comunei, o aplicatie de plata dedicata pentru telefonul mobil, o solutie de plata prin platforma de servicii digitalizate a primariei (Global Pay) sau pot plati prin platforma nationala ghiseul.ro."Ciugudul este de cativa ani un promotor activ al conceptului Smart Village, prin care incercam sa demonstram ca digitalizarea serviciilor publice este o necesitate si o forma de respect fata de cetatean. Pandemia COVID-19 ne-a arata ca, din pacate, avem dreptate si administratia publica din Romania trebuie sa implementeze rapid aceste solutii digitale pentru a putea ramane oricand in contact cu cetatenii.In 2021, ghiseul unei institutii trebuie folosit de cetateni doar in situatii exceptionale, iar platile, interactiunea, solicitarea si obtinerea documentelor trebuie sa se faca prin solutii electronice. Speram ca, in curand, dosarul cu sina sau cozile de la ghisee vor deveni amintiri pentru toate institutiile publice din Romania, iar serviciile oferite cetateanului vor fi la un click distanta", spune Gheorghe Damian, primarul comunei."Plateste on line" de pe site-ul Primariei Ciugud (www.primariaciugud.ro)- buton care te directioneaza la platforma Global Payhttps://www.globalpay.ro/public/ciugud/login/index/redirctrl/debite/rediract/debite/lang/roPrin aplicatia dedicata MobilePay Ciugud care poate fi descarcata din Google Play sau App Storehttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.indecosoft.mobilepayciugud&gl=ROhttps://apps.apple.com/ro/app/plata-impozite-mobilepay/id1014474114?l=roPrin platforma nationala ghiseul.ro:https://www.ghiseul.ro/ghiseul/public/credentialePrin statiile de plata "Self Pay" amplasate in fiecare sat al comunei Ciugud: https://www.youtube.com/watch?v=J4jvlut4ZVAIn prezent, Ciugudul este promotor national al conceptului "smart village" implementand numeroase solutii inovatoare pentru a fi mai aproape de cetatean. "Smart Village" inseamna o comunitate rurala care se dezvolta folosind inteligent resursele locale si solutii tehnologice inovatoare, dar pastrand identitatea rurala. La sfarsitul anului trecut, Ciugud a primit premiul Best Smart Village Project, la Gala Smart City Industry Awards, pentru proiectele ce au ca scop crearea primei comunitati creativ inteligente din mediul rural din Romania.Ciugudul a implementat deja mai multe solutii "smart" in comunitate pentru reducerea costurilor administrative, pentru a fi mai aproape de cetatean sau pentru a proteja mediul inconjurator. Astfel, comuna este prima din Romania care are automate de plata pentru taxe si impozite locale montate in fiecare sat, ofera cetatenilor aplicatii si o platforma smart cu servicii publice digitale.De asemenea, comuna a introdus iluminat inteligent si un sistem inteligent de supraveghere video pentru prevenirea faptelor antisociale, foloseste un autoturism electric in activitatea curenta sau isi asigura electricitatea cu ajutorul unei microcentrale eoliene si cu sistemele inteligente de panouri fotovoltaice. Ciugud este localitatea din Romania care are cele mai multe statii gratuite de incarcare pentru autoturismele electrice (un punct de incarcare la 1000 de locuitori ).Unul dintre cele mai importante proiecte implementate de comuna Ciugud este "Ciugud Smart School", proiect prin care, in anul 2019, a infiintat prima "scoala inteligenta" din mediul rural din Romania. Proiectul a devenit un exemplu national fiind intens promovat de mass-media si devenind totodata un model de bune practici in documentele de lucru ale Ministerului Educatiei si Cercetarii. In acest context s-a nascut programul de mentorat al Scolii Gimnaziale Ciugud prin care zeci de comunitati rurale din intreaga tara sunt sustinute cu informatii pentru a-si implementa solutii tehnologice care sa permita e-educatia.