Bilant COVID-19: Romania ramane in scenariul verde. 14 judete nu au raportat niciun caz nou

192 de persoane la ATI

Potrivit celui mai recent bilant privind pandemia in Romania, pana pe 16 iunie au fost confirmate 1.079.983 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID - 19).In ceea ce priveste incidenta cazurilor COVID-19, toate judetele se afla sub pragul de 0,5 cazuri la mia de locuitori De asemenea, sunt 14 judete care nu au raportat niciun caz nou de imbolnavire in ultimele 24 de ore.Acestea sunt Bistrita Nasaud, Calarasi, Covasna, Galati, Giurgiu, Gorj, Ialomita, Ilfov, Mehedinti, Neamt, Salaj, Sibiu, Valcea si Vrancea.In unitatile sanitare de profil, numarul total de persoane internate cu COVID-19 este de 985. Dintre acestea, 192 sunt internate la ATI.