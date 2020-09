Aproape 170.000 de romani au primit ajutor social in august 2020. Suma platita: peste 44 de milioane de lei

In august 2020, de acest ajutor social au beneficiat 168.120 de persoane. Cei mai multi beneficiari erau inregistrati in judetele Dolj - 10.732 persoane, Bacau - 9.113 si Buzau - 9.073.La finalul lunii august, erau suspendati de la plata 11.373 beneficiari, cei mai multi din Botosani - 995, Dolj - 797 si Bacau - 686.Cea mai mare valoare a sumei medii platite (drepturi curente) a fost inregistrata in judetele Salaj - 339,04 lei, Brasov - 311,46 lei si Covasna - 309,03 lei.Venitul minim garantat (VMG) este unul dintre cele mai importante programe de promovare a incluziunii sociale si de combatere a saraciei. Actul normativ care reglementeaza acest program este Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu completarile si modificarile ulterioare.Potrivit acestei legi, venitul minim garantat se asigura prin acordarea unui ajutor social lunar care se calculeaza ca diferenta intre nivelul venitului minim garantat prevazut de lege si venitul net lunar al familiei sau al persoanei singure.Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat a fost modificata in luna iulie 2018 prin Legea nr. 192/2018, in principal cu scopul de a facilita integrarea pe piata fortei de munca a membrilor de familie beneficiari ai ajutorului social.Astfel, in situatia in care beneficiarii de ajutor social refuza un loc de munca sau participarea la serviciile pentru stimularea ocuparii fortei de munca si de formare profesionala oferite de agentiile pentru ocuparea fortei de munca, dreptul la ajutorul social inceteaza. In cazul refuzului unui loc de munca, se poate solicita un alt drept doar dupa o perioada de 12 luni de la data deciziei de incetare a dreptului.A fost prevazuta de asemenea obligatia primarului de a intocmi planul de activitati sezoniere pe baza solicitarilor primite de la persoane juridice, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale sau intreprinderi familiale care au nevoie de forta de munca precum si stabilirea conditiilor de efectuare a activitatilor sezoniere de catre beneficiarii de ajutor social, inclusiv remunerarea acestor activitati sezoniere.In situatia in care beneficiarii de ajutor social refuza de doua ori participarea la aceste activitati sezoniere, dreptul la ajutorul social inceteaza, urmand sa poata fi solicitat un nou drept doar la un interval de 12 luni, ca si in cazul refuzului unui loc de munca.