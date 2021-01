Ce a discutat Stelian Ion cu ambasadorul Italiei despre condamnatii romani ascunsi in Peninsula. Numele grele din lista: Alina Bica, Mario Iorgulescu si Dragos Savulescu

Printre subiectele discutate a fost si situatia unor condamnati romani definitiv, care se afla in aceasta tara si nu pot fi extradati in Romania"In cadrul intalnirii, au fost abordate relatiile dintre Romania si Italia in domeniul justitiei, exprimandu-se satisfactia pentru cursul ascendent pe care il cunoaste cooperarea bilaterala. Totodata, au fost punctate unele elemente de interes, in special cu privire la amplificarea schimbului de experienta in domenii precum combaterea criminalitatii organizate, lupta impotriva coruptiei, cooperarea judiciara in materie civila - domeniu in care s-a subliniat importanta intalnirilor la nivel tehnic pe problematica aspectelor civile ale rapirii internationale de copii", a transmis Ministerul Justitiei.In continuare, ministrul Stelian Ion a adus in discutie situatia persoanelor condamnate in Romania si care isi executa pedeapsa in Italia. "Ministrul Justitiei a precizat ca, desi partea romana are cunostinta ca, in aceste spete, se aplica legislatia italiana care da efect legaturilor acelor persoane cu statul italian, si-ar dori o comunicare mai apropiata cu autoritatile italiene pe acest subiect, inclusiv analizarea in viitor a reluarii schimbului de magistrati de legatura", se mai pecizeaza in comunicat.Italia a devenit in ultima perioada refugiul condamnatilor romani. Milionarul Dragos Savulescu, condamnat la cinci ani de inchisoare cu executare in dosarul Retrocedarilor ilegale de pe litoral, dar si fosta sefa DIICOT, Alina Bica , ce are de executat o condamnare la patru ani de inchisoare, au descoperit protectia instantelor din Italia in fata cererilor de extradare venite din partea autoritatilor de la Bucuresti Tot in Italia se afla si Mario Iorgulescu , fiul lui Gino Iorgulescu , arestat preventiv in lipsa si trimis in judecata pentru savarsirea infractiunilor de omor si conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau altor substante.