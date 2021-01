Ce au descoperit politistii in locuinta unui constantean. Are aproape 2.000 de ani si poate fi vandut pe piata neagra

Potrivit unui comunicat al Politiei Judetene Constanta, vineri, politisti din cadrul Serviciului Investigatii Criminale - Compartimentul Protejarea Patrimoniului Cultural National al I. P. J. Constanta au confiscat de la domiciliul unui barbat din localitatea Valu lui Traian, un bun cultural susceptibil a face parte din patrimoniul cultural national."In fapt, bunul reprezinta o bucata dintr-un sarcofag de epoca romana, care ar proveni din cetatea Tomis, aflata pe teritoriul municipiului Constanta, ulterior fiind folosita ca material de constructie la valul mare de piatra (din apropierea comunei Valu lui Traian)", se arata in comunicatul IPJ Constanta.Sursa citata mentioneaza ca bunul cultural a fost datat de un expert din cadrul Muzeului de Istorie Nationala si Arheologie Constanta ca apartinand epocii romane (sec. al II/III-lea) si evaluat la aproximativ 2.500 de euro.Politistii constanteni continua cercetarile in acest caz, in cadrul unui dosar penal pentru furt calificat de bunuri care fac parte din patrimoniul cultural si tainuire.