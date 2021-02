INS: rata de incidenta a infectarilor cu SARS-COV-2 este in crestere pe teritoriul Romaniei. "Facem un nou apel la responsabilitate"

Recomandari pentru profesori si parinti

Ce au relevat verificarile

Au fost verificate peste 580.000 de persoane

"Avand in vedere analiza realizata de Institutul National de Sanatate Publica care arata ca rata de incidenta a infectarilor cu SARS-COV-2 este in crestere, facem un nou apel la responsabilitate. O conduita sociala prudenta, o vigilenta crescuta sunt conditii esentiale pentru limitarea raspandirii acestui virus. Dintre recomandarile pentru prevenirea si combaterea raspandirii COVID-19 amintim: purtarea mastii de protectie in mod corect, spalarea frecventa sau dezinfectarea mainilor", arata Politia Romana."Pentru a ne proteja este indicat sa pastram distanta de cel putin un metru si jumatate fata de alte persoane, sa evitam sa atingem suprafete care sunt atinse in mod frecvent, sa nu urcam in mijloacele de transport aglomerate", noteaza sursa citata.De asemenea, Politia recomanda evitarea locurilor aglomerate sau indepartarea de grupurile de persoane atunci cand constatam ca nu se respecta distantarea fizica."Reamintim si operatorilor economici sa manifeste responsabilitate si grija in desfasurarea activitatilor din domeniul lor de activitate", potrivit sursei citate."Recomandam si cadrelor didactice si parintilor sa fie atenti la copii si sa insiste in continuare asupra necesitatii respectarii regulilor de igiena si de protectie sanitara, iar atunci cand un copil prezinta simptome de tip respirator (de exemplu tuse, rinoree, dificultati in respiratie) sau alte simptome de boala infectioasa sa ia masuri imediate", arata comunicatul.Politia a aratat si ca au fost facute o serie de verificari in ultima saptamana, cand s-a constatat ca doar 7% dintre cetateni si 0,33% dintre operatorii economici verificati nu au respectat masurile de protectie sanitara.Concret, verificarile au vizat aproape 33.000 de operatori economici, 1.460 de operatori transport persoane si aproximativ 63.600 de obiective de interes, printre care 24.800 de restaurante, terase sau fastfood-uri.De asemenea, au fost verificate peste 580 de mii de persoane , fiind depistate aproape 34.640 de persoane care nu purtau masca de protectie, 72 care nu respectau distanta fizica si 427 care nu au respectat masurile privind carantina sau izolarea. Alte 5.100 de persoane au efectuat deplasari pe timpul noptii, in intervalul supus restrictiilor, fara un motiv intemeiat.Au fost constatate totodata situatii de nerespectare de catre agenti economici sau de catre persoane fizice a masurilor privind organizarea ori participarea la evenimente publice sau private.In total, in ultima saptamana au fost aplicate aproximativ 40.900 de sanctiuni contraventionale, in valoare de peste opt milioane de lei. De asemenea, s-au intocmit 32 de dosare penale in care sunt cercetate 42 de persoane.