Ce se intampla cu bolnavii de COVID-19 care se externeaza voluntar. Medicul Virgil Musta: "Terapia nu se gaseste in alta parte"

Potrivit decretului publicat in Monitorul Oficial, pacientii confirmati cu coronavirus si internati in spitale pot cere sa fie externati.Pentru a intra in legalitate, in acord cu decizia CCR, Guvernul Romaniei a avizat luni, 6 iulie, un proiect de lege privind instituirea unor masuri de sanatate publica in situatii de risc epidemiologic si biologic. Proiectul legislativ urmeaza sa fie votat in plenul Parlamentului Romaniei, iar in cazul in care va fi aprobat masurile de izolare in scop medical vor fi din nou legale.Pana la votarea legii si eventuala aprobare, decizia CCR a lasat un vid legislativ, o situatie de incertitudine care-i ingrijoreaza pe specialisti. In decurs de 24 de ore, in intervalul 5-6 iulie, 550 de pacienti diagnosticati cu COVID-19 au solicitat externarea din spitale. Numarul de externari voluntare a aparut in discursul lui Nelu Tataru , ministrul Sanatatii, de luni, 6 iulie.Cei 550 de externati reprezinta 9,1% din totalul celor 6.042 de cazuri active (pacienti internati in unitati medicale) inregistrate luni, 6 iulie, in Romania.Pe de alta parte, multi reprezentanti ai directiilor de sanatate publica din Romania considera ca numarul cererilor de externare este redus. "Au fost patru cazuri de externare, la persoane asimptomatice. Majoritatea a optat pentru ramanerea sub supraveghere medicala, constientizeaza importanta, vor sa fie supravegheati de un medic. Spre surprinderea noastra, foarte putini au ales sa se externeze, majoritatea constientizeaza ca nu e o gluma cu virusul", a declarat Alexandru Sinea, directorul Directiei de Sanatate Publica Alba, pentru Ziare.com.Persoanele care au cerut externarea au declarat ca au spatii distincte de izolare, astfel incat sa nu se intersecteze cu familia, formand anumite circuite inclusiv in interiorul locuintei, a mai spus Alexandru Sinea.In Arad nu au existat cereri de externare, potrivit lui Horea Timis, directorul Directiei de Sanatate Publica din Arad.In Iasi a existat o singura cerere de externare, pacientul avand o forma usoara a bolii."Un singur pacient s-a externat pana acum la cerere in Iasi. Este pozitiv, deci poate sa infecteze membrii familiei, dar este o situatie pe care si-o asuma. A fost informat, i s-au comunicat riscurile si optiunile", a declarat Lucian Indrei, directorul Directiei de Sanatate Publica pentru Ziare.com.La Iasi a existat chiar un caz in care un pacient nu a vrut sa plece acasa cu toate ca, potrivit testului, s-a vindecat de coronavirus. S-a intamplat la Spitalul de Boli Infectioase Iasi Intre 5 si 15 pacienti au cerut externarea de la Institutul National de Boli Infectioase Prof. Dr. Matei Bals din Bucuresti , dupa cum a declarat medicul Catalin Apostolescu, purtatorul de cuvant al institutiei. Acesta a adaugat ca toti pacientii erau fie asimptomatici, fie aveau forme usoare si ca ei reprezinta un pericol pentru membrii familiei, existand riscul contaminarii.La Spitalul de Boli Infectioase Victor Babes, din Timisoara, au existat doua cereri de externare, cu forme usoare. Pacientii externati pot sa fie contagiosi, astfel ca riscurile nu sunt excluse."Daca sunt contagiosi, contamineaza persoanele cu care stau daca nu respecta autoizolarea si distantarea sociala. Adica, daca stau in alta camera si respecta regulile, nu reprezinta un pericol, dar daca nu le respecta si nu au posibilitatea sa stea separate, atunci exista posibilitatea contaminarii", a declarat Virgil Musta, medic la Spitalul de Boli Infectioase Victor Babes, din Timisoara, pentru Ziare.com.Tratamentul pacientilor diagnosticati cu coronavirus consta in terapia antivirala. Aceasta terapie este disponibila doar in spitale, medicamentele necesare nu exista in farmacii. In momentul in care pacientul solicita externarea, terapia este intrerupta."Pacientii erau sub terapie antivirala. Au renuntat la tratament, nu avem cum sa-l dam acasa. Daca tu nu vrei sa ramai in spital , terapia nu se gaseste in alta parte, nu in farmacii", a explicat Virgil Musta.