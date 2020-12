Ce se intampla cu dozele de vaccin anti-COVID nefolosite intr-o etapa de vaccinare

Ce se va intampla cu dozele nefolosite

Cat dureaza o etapa de vaccinare

Platforma online nu e inca publica

Astfel, toate eforturile depuse merg in aceasta directie, Romania urmand sa demareze campania de vaccinare anti-COVID 19 pe 27 decembrie, la doar o zi dupa ce serul dezvoltat de companiile Pfizer si BioNtech, aprobat de Agentia Europeana a Medicamentului, va intra in tara, in stocurile de la Institutul Cantacuzino.Concret, intrebarea care se afla pe buzele celor dornici sa se vaccineze, dar care nu se regasesc in categoriile la risc, respectiv personal medical - vaccinat in prima faza a campaniei si varstnici, pacienti cronici sau personal din structurile inalte ale statului - este urmatoarea: ce se intampla cu dozele care nu sunt folosite dupa o prima etapa?Potrivit presedintelui Societatii Romane de Epidemiologie, a existat o discutie in acest sens, purtata intre reprezentantii autoritatilor."Daca se finalizeaza o prima etapa, preparatele vaccinale care au ramas de la prima etapa vor putea fi utilizate pentru etapele urmatoare. Etapele vor fi pastrate, asa cum sunt ele prevazute de strategie, ca altfel iese haos. Ce este cert, e ca in momentul in care se considera ca se termina o etapa si sunt inca disponibile vaccinuri, se trece imediat la etapa urmatoare", a explicat profesorul Doina Azoicai, epidemiolog.Cei care doresc sa se vaccineze impotriva COVID-19 si nu se afla in grupele prioritare sau de risc se vor putea inscrie online pe o platforma speciala, al carei nume nu a fost inca dezvaluit publicului. Nu exista momentan date sigure nici in privinta duratei pe care o va avea o etapa de vaccinare. Ce se stie insa, e ca in luna martie, populatia generala ar putea avea acces la vaccin."Teoretic, vaccinurile pe care le va primi Romania, fiind achizitionate la nivel european, nu vor fi suficiente incat sa ramana nefolosite. Eu consider ca pe masura ce oamenii vor afla informatii despre vaccinare, si se va demara acea campanie de informare facuta de autoritati si specialisti, interesul va creste", a declarat si Radu Ganescu, presedintele Coalitiei Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice, adaugand ca trebuie sa se tina cont de faptul ca o vaccinare completa presupune administrarea unei prime doze, urmata de un rapel la 21 de zile.In momentul in care platforma va fi disponibila, doritorilor li se va comunica data si ora la care trebuie sa se prezinte la centrele de vaccinare, 900 la numar pe teritoriul Romaniei, la care se vor adauga si caravane mobile. "Totul vine din partea populatiei, vaccinarea va fi voluntara", arata specialistii.Persoanele care se vor vaccina vor primi o adeverinta si va exista o evidenta foarte clara a lor. Inainte de vaccinare, ele vor trece printr-un triaj epidemiologic si un examen clinic.CITESTE SI: