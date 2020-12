O plimbare perfecta pentru toata familia, chiar si in pandemie - Cheile Varghisului

Informatii ajutatoare:

Astazi va recomand un traseu usor si frumos, pe care il puteti parcurge impreuna cu toata familia intr-o dupa-amiaza relaxanta - si anume Cheile Varghisului, din muntii Persani.Tot traseul serpuieste pe langa raul Varghis - pe ambele maluri ale acestuia, trecerea dintr-o parte in alta facandu-se pe niste poduri suspendate din lemn si cablu, bine intretinute. Poteca strabate padurea, insa peisajul nu este deloc monoton: este presarat cu versanti inalti si abrupti, pereti de calcar sculptati de ape, avene si multe pesteri - unele inaccesibile si mici, altele mai mari si vizitabile. Pesterile de aici au importanta speologica, de aceea majoritatea nu sunt deschise publicului larg. Sunt totusi doua vizitabile partial - si anume Orban Balazs (cea mai mare) si Sura Cailor, situate una in proximitatea celeilalte, pe maluri opuse ale raului. Nu uitati lanterna acasa, daca vreti sa faceti o incursiune in subteran!Traseul este usor, putand fi parcurs chiar si cu copii mai micuti, ce se vor bucura de natura si de liniste. Pe marginea potecii apar din cand in cand panouri informative despre animalele, flora si fauna ce fac aceasta zona unica.Puteti veni aici in orice anotimp, fie primavara (cand ies florile si totul este de un verde proaspat) fie toamna, cand toata padurea este in culori calde. Daca nu va decideti, puteti veni de mai multe ori - fiecare anotimp contribuie la infrumusetarea acesui traseu, de care va veti indragosti iremediabil.Intrarea in traseu este la 13 km de satul Varghis, pe drum forestier bine intretinut. Lasati autoturismul in fata centrului de vizitare si de acolo puteti pleca in drumetie.Traseul este de tip dus-intors, are o lungime de 9 km, diferenta de nivel pozitiva de 116 m, si se poate parcurge in 4 ore dus-intors, in mers lejer. Este marcat cu cruce albastra, dublat in zona pesterilor vizitabile de banda galbena.Exista un tarif de vizitare/zi - 5 lei/adult, 5 lei/masina, 3 lei - copii si studenti.Cheile Varghisului nu prezinta portiuni tehnice - insa va recomand sa va luati incaltaminte cu talpa aderenta, va va ajuta in scurtele portiuni de urcat pe stanca sau cand mergeti pe marginea raului.