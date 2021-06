Cainele care poate intra in orice spatiu public din Romania: "Nepermiterea accesului se considera discriminare"

Cainele a devenit oficial partenerul unei femei nevazatoare din Timisoara pe nume Simona Smultea.Cei care s-au ocupat de pregatirea cuplului sunt reprezentantii Fundatiei "Light into Europe", singurul furnizor de caini ghizi acreditat in Romania.Membrii fundatiei au postat un mesaj pe Facebook in care explica ce drepturi si responsabilitati are Chili."Are acces garantat prin lege in toate spatiile publice: mijloace de transport in comun, magazine de orice fel, institutii publice, restaurante, cofetarii, hoteluri, avioane, stranduri, teatru, opera, concert, orice loc public.Sa stiti ca e un caine dresat, nu ii distrage atentia nici pisica de pe strada, nici mirosul papanasilor si nici cantaretul de opera.Nepermiterea accesului lui in vreun loc public se considera discriminare si va fi sanctionat corespunzator de catre CNCD.Cand ii vedeti pe strada sa stiti ca Chilli lucreaza, iar siguranta Simonei este in "mainile" lui. Va rugam sa nu il hraniti, sa nu il mangaiati, sa nu incercati sa va jucati cu el.Sa stiti ca e un caine bland, foarte destept si nu isi face nevoile in locuri nepermise si oricat de incredibil suna, dar Simona stie cum sa stranga dupa ce cainele isi face nevoile", se arata in mesajul de pe Facebook.