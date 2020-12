Prima persoana vaccinata in Romania: Mihaela Anghel, asistenta medicala de la Matei Bals

Campania de vaccinare anti-COVID incepe duminica, la ora 9:00 in doua spitale din Bucuresti si in alte opt spitale din tara, dar si in mai multe state europene. Prima persoana vaccinata in Romania ar urma sa fie un cadru medical de la Institutul "Matei Bals" din Capitala. Prima transa simbolica de 10.000 de vaccinuri BioNTtech/Pfizer a fost adusa sambata la Institutul Cantacuzino din Capitala, de unde este distribuita in sase centre regionale.Peste 3.000 de doze de vaccin anti-COVID vor fi distribuite in toate cele 10 spitale de boli infectioase aflate in prima linie in lupta impotriva coronavirusului din tara. Acestea sunt doar pentru prima administrare, iar la data rapelului va pleca de la Institutul Cantacuzino transa necesara. Romania va beneficia in total de aproximativ 10 milioane de doze de vaccin, urmand sa primeasca saptamanal intre 140.000 si 150.000 de doze. Urmatoarea transa de 144.000 de doze de vaccin este asteptata in 28- 29 decembrie.Duminica dimineata dozele de vaccin au sosit la Institutul "Matei Bals" din Capitala.CE SPITALE VOR PRIMI VACCINUL - SI CATE DOZE LE SUNT DISTRIBUITEDozele de vaccin din prima transa - cele peste 3.000 de vaccinuri cu valoare de prima administrare- au fost alocate pentru vaccinarea personalului medical din cele zece unitati medicale aflate in prima linie in lupta cu COVID-19, in functie de necesarul solicitat de fiecare dintre spitale cu mentiunea ca pot fi oricand modificate in functie de cererea unitatilor:1. Brasov - Spitalul Clinic de Boli Infectioase- 100 de doze2. Bucuresti - Institutul National de Boli Infectioase "Prof. Dr. Matei Bals"- 600 de doze3. Bucuresti - Spitalul Clinic de Boli Infectioase "Dr. Victor Babes" - 530 de doze4. Cluj - Spitalul Clinic de Boli Infectioase, Cluj-Napoca- 375 doze. Conform Prefecturii Cluj, primele cinci persoane care se vor vaccina sunt directorul medical Dr. Violeta Briciu, Dr. Vasile Morar, medic sef radiologie, Dr. Mirela Flonta, medic sef Laborator analize medicale; Dr. Iulia Trifu, medic specialist radiologie; Dr. Miclaus Diana, medic specialist TI.5. Constanta- Spitalul Clinic de Boli Infectioase, Constanta- 170 doze6. Dolj - Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Victor Babes", Craiova- 90 doze7. Iasi - Spitalul Clinic de Boli Infectioase- 260 doze8. Maramures - Baia Mare- Spitalul de Urgenta- 210 doze9. Suceava - Spitalul Judetean de Urgenta "Sfantul Ioan cel Nou" Suceava- 250 doze10. Timis - Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Dr. Victor Babes", Timisoara- 450 dozeCITESTE SI: