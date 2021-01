Cluj si Timis, judetele cu cele mai multe cazuri noi COVID-19. Capitala, doar 150 de noi imbolnaviri

In judetul Cluj au fost raportate cele mai multe cazuri noi, 237, ajungandu-se la un total de 33.702 cazuri si o incidenta de 3,66 cazuri la mia de locuitori Judetul Timis se afla pe locul secund, cu 190 de noi imbolnaviri raportate si o incidenta de 4,34 cazuri la mia de locuitori.Capitala a raportat doar 153 de cazuri noi, si un total de 113.568 de cazuri, atingandu-se o incidenta de 3,22 cazuri la mia de locuitori.Cele mai putin cazuri noi au fost raportate in judetul Giugiu, doar 9 noi imbolnaviri, si in judetele Buzau si Tulcea, cate 12 cazuri.Judet Nr de cazuri confirmate (total) Nr de cazuri nou confirmate Incidenta1. Alba 13263 72 1,822. Arad 15119 47 1,53. Arges 19804 30 1,284. Bacau 17956 73 1,695. Bihor 19318 86 2,096. Bistrita-Nasaud 7943 27 1,277. Botosani 9200 62 1,558. Brasov 27407 81 2,79. Braila 9060 29 1,8610. Buzau 8767 12 0,7711. Caras-Severin 7272 21 2,1312. Calarasi 6878 17 1,2513. Cluj 33702 237 3,6614. Constanta 28897 93 2,6515. Covasna 5383 14 0,9616. Dambovita 15977 59 1,3517. Dolj 16719 53 1,6618. Galati 17999 84 2,0919. Giurgiu 6986 9 1,2720. Gorj 5467 32 0,9421. Harghita 5618 27 0,6922. Hunedoara 12814 63 1,4923. Ialomita 7385 31 1,3324. Iasi 30049 116 1,1825. Ilfov 27211 84 3,7226. Maramures 12396 98 2,6827. Mehedinti 5382 17 1,0128. Mures 16088 53 1,2429. Neamt 12034 32 1,4430. Olt 10204 26 0,5331. Prahova 25350 68 1,1832. Satu Mare 7822 81 1,733. Salaj 6749 28 1,8834. Sibiu 17998 49 1,6135. Suceava 17636 149 1,8836. Teleorman 8585 46 1,737. Timis 30185 190 4,3438. Tulcea 5877 12 1,2439. Vaslui 11509 56 1,6140. Valcea 10660 43 1,5841. Vrancea 7526 18 0,7142. Mun. Bucuresti 113568 153 3,2243. Cazuri noi nealocate pe judete 2135 167TOTAL 697.898 2.745CITESTE SI: