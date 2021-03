Aspectele legale ale concubinajului

Concubinajul nu este reglementat de dispozitiile legale din Romania , motiv pentru care au existat mai multe opinii cu privire la aceasta institutie. Pe de o parte se considera ca aceasta relatie nu este asemanatoare si nici asimilata casatoriei, motiv pentru care persoanele aflate in concubinaj nu pot beneficia de aceleasi drepturi ca si persoanele casatorite.Pe de alta parte, se considera ca anumite dispozitii legale privind casatoria se pot aplica prin analogie si concubinajului. In orice caz, avand in vedere ca situatia concubinilor nu este reglementata de lege, nu inseamna ca este interzisa. Simplu fapt ca nu exista dispozitii legale care sa reglementeze o relatie de concubinaj nu poate conduce la concluzia ca relatia nu se poate bucura de anumite drepturi.Totusi, desi nu exista o reglementare expresa a institutiei concubinajului, prin art. 426 NCC se face referire la concubini, respectiv la situatia in care se naste un copil in cadrul unei relatii de concubinaj. Asadar, prin articolul enuntat mai sus este stabilita o prezumtie de paternitate, respectiv barbatul cu care a convietuit femeia ce a nascut va fi considerat tatal copilului, daca exista probe care confirma relatia celor doi parteneri.In sfera dreptului penal, prin Decizia nr. 562/2017 pronuntata de Curtea Constitutionala a Romaniei, s-a aratat ca deosebirea de tratament juridic intre sotul/fostul sot al suspectului sau inculpatului, pe de o parte, respectiv persoanele care au stabilit relatii asemanatoare acelora dintre soti, in cazul in care convietuiesc ori nu mai convietuiesc, din perspectiva reglementarii dreptului de a refuza sa declare in calitate de martori in procesul penal este discriminatorie, nefiind justificata in mod obiectiv si rezonabil.Dreptul la viata de familie in cazul persoanelor care au relatii asemanatoare acelora dintre soti ori au avut relatii asemanatoare acelora dintre soti cu suspectul sau inculpatul este necesar a fi protejat in materie penala . Asadar, in ceea ce priveste tratamentul concubinilor in procesele penale, acestia se bucura de acelasi statut ca si persoanele ce sunt casatorite, avand posibilitatea sa refuze audierea in calitate de martor.Observam ca, desi nu exista o reglementare expresa a concubinajului, aceasta relatie asimilata unei casatori este analizata si reglementata sporadic, regasindu-se in diferite domenii ale dreptului.Desi concubinajul reprezinta convietuirea dintre un barbat si o femeie, acesta nu are aceleasi consecinte juridice pe care le produce casatoria atunci cand se discuta despre bunurile dobandite de soti.In comparatie cu persoanele casatorie (care beneficiaza de prezumtia conform careia bunurile dobandite sunt in coproprietate devalmasa), cei aflati in relatie de concubinaj au un drept de proprietate comuna pe cote-parti asupra bunurilor ce le dobandesc. Aceasta cota-parte din dreptul de proprietate la care am facut referire mai sus se stabileste in functie de contributia fiecarui partener la achizitionarea bunului. Daca sunt ridicate probleme cu privire la contributia fiecarui partener, atunci instanta de judecata va fi cea care va analiza aceasta chestiune de fapt, pe baza probelor ce vor fi administrate.Totusi, nu exista nimic care sa ii impiedice pe concubini sa stabileasca de comun acord care este cota-parte din dreptul de proprietate ce revine fiecaruia. Astfel, se poate alege calea incheierii unei conventii prin care persoanele aflate in concubinaj sa stabileasca, de comun acord, care este cota-parte din dreptul de proprietate ce revine fiecaruia, fiind aplicabile asadar dispozitiile legale privind dreptul de proprietate pe cote-parti.Daca partenerii achizitioneaza impreuna un bun, insa in actul de dobandire figureaza doar unul dintre parteneri, dreptul de proprietate apartine exclusiv celui care a dobandit bunul si are calitatea de dobanditor conform actului la care am facut mai sus referire. Mai exact, celalalt partener nu are un drept de proprietate asupra bunului dobandit, desi a participat la achizitionarea acestuia. Totusi, partenerul care a participat la achizitionare si nu se bucura de prerogativele dreptului de proprietate nu este lasat fara o protectie din partea legii, avand un drept de creanta impotriva concubinului ce a dobandit bunul.Practica instantelor de judecata a retinut ca dispozitiile legale care reglementeaza institutia casatoriei referitoare la dreptul de proprietate in devalmasie a sotilor se interpreteaza in mod strict, neputand fi extinse prin asemanare la bunurile ce sunt achizitionarea de catre persoane aflate in concubinaj.O alta problema pe care o pune o relatie de concubinaj este cea legata de autoritatea parinteasca exercitata cu privire la copii. Autoritatea parinteasca cuprinde si reprezinta toate drepturile si obligatiile pe care un parinte le are in legatura cu copilul sau. In cazul unei relatii de concubinaj in care s-a nascut un copil, exista mai multe posibilitati de exercitare a autoritatii parintesti: daca copilul nu a fost recunoscut de catre tata, autoritatea este exercitata doar de mama, daca copilul are filiatia stabilita fata de ambii parinti, iar acestia locuiesc impreuna, autoritatea este exercitata de catre ambii parinti in comun si in mod egal, iar daca copilul a fost recunoscut de catre tata, dar parintii nu locuiesc impreuna, modul in care va fi exercitata autoritatea parinteasca se stabileste de catre instanta de judecata, asemanator situatiilor in care parintii divorteaza.Concubinajul este diferit de casatorie si in ceea ce priveste institutia mostenirii, caci partenerul cu care concubinul a avut o relatie de concubinaj nu il poate mosteni pe celalalt, pentru ca, spre deosebire de soti, acestia nu au vocatia reciproca la mostenirea celuilalt. Insa nimic nu ii impiedica sa lase un testament prin care sa-l instituie mostenitor pe partenerul sau.Discutia cu privire la concubinaj este una ampla, pornind de la aspecte legate de exercitarea autoritatii parintesti, dreptul de proprietate asupra bunurilor dobandite, recunoasterea sau nu a unor drepturi specifice celor casatoriti, continuand pana la mostenirea bunurilor de catre partenerul din relatia de concubinaj.Avand in vedere ca legiuitorul aminteste sporadic de situatii aplicabile persoanelor ce se afla in relatii de concubinaj, practica instantelor de judecata este una stufoasa si tot mai multe persoane aleg concubinajul in detrimentul casatoriei, consider ca in viitor va fi reglementata institutia concubinajului. Asadar, este necesar sa existe norme care sa determine exact anumite aspecte ce sunt interpretabile in prezent, statutul persoanelor aflate in concubinaj, ce drepturi au acestea asupra bunurilor dobandite in comun, vocatia la mostenire si altele asemenea, apropiind institutia concubinajului de cea a casatoriei si, totodata, delimitand-o clar, nelasand loc pentru interpretari.