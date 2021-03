Constatarile Curtii de Conturi la cea mai performanta primarie de comuna din Romania: Abateri financiare - zero, prejudicii - zero

Nu s-au dispus masuri si nici nu s-au formulat recomandari

Premiu pentru proiectele "smart" implementate in comunitate

Activitatile de audit financiar si audit de conformitate s-au desfasurat in cursul lunii aprilie 2020 si au vizat modul in care a fost administrat bugetul local in anul 2019. Rezultatele misiunii de audit au fost facute publice recent in cadrul raportului anual de activitate al Camerei de Conturi Alba. Comuna a avut in 2019 cheltuieli totale de 10,9 milioane de lei, din care 1,8 milioane au fost cheltuieli de personal."Avand in vedere ca, probele de audit colectate sunt suficiente si adecvate, situatiile financiare luate in ansamblul lor , au fost intocmite, din toate punctele de vedere semnificative, in conformitate cu cadrul general de raportare financiara aplicabil in Romania si ofera o imagine fidela si reala asupra operatiunilor economice ale entitatii, echipa de audit a formulat << Opinie Nemodificata >> si a fost emis certificat de conformitate", se precizeaza in sinteza raportului publicata recent de Curtea de Conturi.In continuare, se sustine ca "modul de contractare, utilizare, rambursare, inregistrare si raportare a imprumuturilor, reprezentand datoria publica locala la U.A.T.C. Ciugud, in perioada verificata, este in concordanta cu reglementarile legale aplicabile".Inspectorii care au participat la activitatea de audit au mai afirmat ca "au fost respectate principiile economicitatii, eficientei si eficacitatii utilizarii fondurilor rambursabile cu privire la contractarea, utilizarea si rambursarea finantarilor rambursabile in perioada verificata". In urma misiunilor de audit efectuate la U.A.T.C. Ciugud , nu au fost constatate deficiente fapt pentru care, conducerea Camerei de Conturi nu a dispus masuri si nici nu a formulat recomandari", se mai sustine in document. Raportul Curtii de Conturi a fost similar si in 2018, cand s-a verificat activitatea financiar-contabila aferenta anului 2017.Comuna Ciugud este singura din cele 23 verificate anul trecut in Alba, care nu are niciun fel de probleme din punct de vedere a legalitatii modului in care sunt cheltuiti banii. Ciugudul se afla langa Alba Iulia, are peste 3.000 de locuitori si a devenit, in ultimii ani, un model de dezvoltare rurala in Romania. Comuna a atras in exercitiul financiar precedent peste 20 de milioane de euro fonduri europene ajungand una dintre cele mai moderne localitati rurale din Romania. Comuna are o zona de dezvoltare economica in care functioneaza peste 30 de companii cu circa 1.000 de angajati Comuna Ciugud a fost premiata, in decembrie 2020, la Gala Smart City Industry Awards, pentru proiectele ce au ca scop crearea primei comunitati creativ inteligente din mediul rural din Romania. A primit premiul Best Smart Village Project pentru proiectele smart implementate in ultimii ani pentru digitalizarea administratiei publice, educatie, sustinerea economiei locale sau pentru protejarea mediului inconjurator."Premiul este de fapt o recunoastere nationala a faptului ca << smart village >> devine tot mai mult o realitate si nu mai este doar un concept, ci este dovada ca satele romanesti pot fi inteligente. Smart Village poate fi orice comunitate rurala din Romania, daca intelege ca poate sa se dezvolte inteligent, folosind solutiile tehnologice moderne, dar pastrandu-si identitatea rurala", a spus, la momentul respectiv, primarul Gheorghe Damian Ciugudul este promotor national al conceptului "smart village" implementand numeroase solutii inovatoare pentru a fi mai aproape de cetatean. Astfel, comuna este prima din Romania care are automate de plata pentru taxe si impozite locale montate in fiecare sat, ofera cetatenilor aplicatii si o platforma smart cu servicii publice digitale. De asemenea, comuna a introdus iluminat inteligent si un sistem inteligent de supraveghere video pentru prevenirea faptelor antisociale, foloseste un autoturism electric in activitatea curenta sau isi asigura electricitatea cu ajutorul unei microcentrale eoliene si cu sistemele inteligente de panouri fotovoltaice. Este si localitatea din Romania care are cele mai multe statii gratuite de incarcare pentru autoturismele electrice (un punct de incarcare la 1.000 de locuitori).Unul dintre cele mai importante proiecte implementate de comuna Ciugud este "Ciugud Smart School", proiect prin care, in anul 2019, a infiintat prima "scoala inteligenta" din mediul rural din Romania. Proiectul a devenit un exemplu national fiind intens promovat de mass-media si devenind totodata un model de bune practici in documentele de lucru ale Ministerului Educatiei si Cercetarii. In acest context s-a nascut programul de mentorat al Scolii Gimnaziale Ciugud prin care zeci de comunitati rurale din intreaga tara sunt sustinute cu informatii pentru a-si implementa solutii tehnologice care sa permita e-educatia.