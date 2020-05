Copiii si familiile vulnerabile au un acces tot mai redus la produse de baza, in contextul pandemiei de COVID-19

Ziare.

com

UNICEF a publicat astazi rezultatele celei de-a doua runde a Evaluarii rapide a situatiei copiilor si familiilor, cu accent pe categoriile vulnerabile, in contextul epidemiei de COVID-19 in Romania.Cea de a doua runda a evaluarii s-a facut pe baza rezultatelor unei consultari online realizata prin intermediul platformei U-Report, la care au raspuns 2.230 de adolescenti si tineri din intreaga tara, si a intervievarii a peste 120 de profesionisti - lucratori comunitari, reprezentanti ai autoritatilor locale si judetene, ai societatii civile si personal din institutii rezidentiale - din judetele Brasov, Bacau, Ilfov si Dolj.● Cei mai vulnerabili copii sunt cei care traiesc in saracie, cei aflati la risc de violenta, abuz sau neglijare, cei care traiesc in locuinte supraaglomerate si ai caror parinti sunt plecati la munca in strainatate.● Principalele dificultati ale comunitatilor in care respondentii traiesc, generate de pandemia de COVID-19, sunt: respectarea regulilor de izolare (54%), nesiguranta locului de munca al parintilor (21%) si lipsa materialelor de igiena si protectie (16%).● Principalele forme de suport ce trebuie acordate copiilor care sunt separati de parinti din motive ce tin de izolare si carantina sau de spitalizarea acestora sunt furnizarea de alimente, medicamente si alte categorii de produse (45% dintre raspunsuri) si acordarea de sprijin pentru a putea invata de acasa (28% dintre raspunsuri).● Dificultatile privind accesul la servicii sunt legate de accesul la servicii medicale (58%) si de accesul la servicii educationale (31%)., a declaratPotrivit rezultatelor la chestionarele aplicate, categoriile de copii cele mai afectate de pandemia COVID-19 sunt reprezentate de copiii provenind din familii care traiesc in saracie, copiii de etnie roma si copiii care locuiesc in locuinte supraaglomerate.Raportul UNICEF arata ca a crescut perceptia ca furnizarea serviciilor in educatie a fost afectata, aparand clar ca, pentru realizarea obiectivelor educatiei la distanta, este important suportul oferit copiilor de catre parinti/tutori/apartinatori legali.Competentele digitale reduse ale cadrelor didactice, parintilor si copiilor pot adanci inegalitatile de acces ale copiilor la continutul educational, noteaza autorii, recomandand dezvoltarea unor programe de distribuire de echipamente IT gratuite sau de facilitare a achizitiei de echipamente/tehnologie la preturi subventionate.O alta recomandare in domeniul educatiei este dezvoltarea unor programe de formare a parintilor si a cadrelor didactice in gestionarea mai buna a tehnologiei informatiilor si comunicatiilor (TIC) si a resurselor online pentru invatarea si predarea la distanta.Pentru cresterea competentelor digitale ale copiilor, se recomanda dezvoltarea unor cursuri de profil in programa scolara a activitatilor extra-curriculare (care folosesc TIC).Pentru serviciile sociale destinate prevenirii separarii copilului de familie, barierele cel mai des mentionate in aceasta runda se refera la necesitatea izolarii noilor beneficiari, capacitatea limitata, in genere, a sectorului public de a furniza servicii in acest context, dar si teama personalului din aceste servicii de a contacta virusul.Recomandarile sunt asigurarea echipamentelor de protectie pentru personal, cresterea numarului personalului din serviciile sociale destinate prevenirii separarii copilului de familie si analiza nevoilor sociale la nivel comunitar.In privinta sanatatii, cele mai afectate tipuri de servicii raman cele furnizate de catre medicii de familie, cele de specialitate oferite in cadrul spitalelor si a ambulatoriilor de specialitate, precum si serviciile stomatologice (o treime dintre respondenti semnaland probleme in aceasta directie).Rezultatele evaluarii rapide evidentiaza necesitatea ca fiecare copil din Romania sa aiba acces la serviciile de baza de la nivelul comunitatii. Acest lucru poate fi realizat prin extinderea Pachetului Minim de Servicii (PMS) la nivelul intregii tari, astfel ca fiecare comunitate si scoala sa aiba un asistent comunitar, un lucrator/asistent social si un consilier scolar. PMS a fost implementat cu succes de UNICEF in 45 de comunitati din judetul Bacau.Rezultatele mai arata si ca autoritatile trebuie sa dezvolte materiale si capacitati de invatare online, inclusiv de instruire a cadrelor didactice si a parintilor pentru asigurarea accesului copiilor celor mai vulnerabili la educatie incluziva de calitate, in vederea eliminarii lacunelor educationale si digitale existente.Guvernul ar trebui sa imbunatateasca serviciile medicale de preventie, inclusiv practicile de igiena la domiciliu/in scoala/in comunitate, programele de vaccinare, screening-urile de sanatate, nutritia si sanatatea materna si neonatala, precum si promovarea sanatatii, preventia bolilor si educatia pentru sanatate.Evaluarea rapida a situatiei copiilor si familiilor, cu accent pe cei vulnerabili, in contextul epidemiei de COVID-19 din Romania a fost realizata impreuna cu Autoritatea Nationala pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii, Institutul de Cercetare a Calitatii Vietii, Centrul pentru Educatie si Dezvoltare Profesionala Step-by-Step, Fundatia Terre des Hommes Romania, Consiliul Tinerilor Institutionalizati, Centrul pentru Politici si Servicii de Sanatate, Human-DataScience Consulting, cu sprijinul tehnic al Bancii Mondiale si Organizatiei Mondiale a Sanatatii.Puteti descarca raportul de aici UNICEF este prezent in Romania si in alte 190 de tari si teritorii pentru a promova supravietuirea si dezvoltarea copiilor din perioada copilariei mici pana la adolescenta.In Romania, UNICEF lucreaza impreuna cu actori cheie precum Guvernul, Parlamentul, autoritati locale, societatea civila, sectorul privat, parteneri nationali si internationali si mass media pentru a asigura accesul tuturor copiilor la educatie timpurie de calitate si la scoala, pentru protejarea adolescentilor si monitorizarea drepturilor copilului, pentru protectie sociala si pentru mobilizarea de resurse in beneficiul copiilor.Pentru mai multe informatii despre UNICEF si activitatea sa, vizitati https://www.unicef.org/romania/ro Urmariti UNICEF in Romania pe Facebook si Instagram