Coronavirus Romania. Inca un judet a intrat in zona rosie, alaturi de Timis. Capitala si marile judete se mentin putin sub limita

Judetul Timis a ajuns joi, 25 februarie, la o incidenta de 4,45 cazuri la mia de locuitori dupa ce, in ultimele 24 de ore, au fost confirmate 412 de noi imbolnaviri In Maramures, celalalt judet aflat in zona rosie cu o incidenta de 3,08 cazuri la mia de locuitori, au fost raportate 160 de cazuri noi.Capitala, acolo unde au fost raportate 523 de cazuri noi, inregistreaza o incidenta de 2,42 cazuri la mia de locuitori.Celelalte mari judete din tara aflate in zona golbena, Cluj si Brasov, inregistreaza o incidenta de 2,66, respectiv, 2,62 cazuri la mia de locuitori. In zona galbena se gasesc opt judete si Municipiul Bucuresti Cea mai scazuta incidenta este inregistrata in judetele Buzau si Vrancea, 0,6 cazuri la mia de locuitori.