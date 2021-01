Coronavirus Romania. Incidenta cazurilor la mia de locuitori a ajuns la 1,81 la nivel national. Un singur judet a ramas in zona "rosie"

In Timis au fost raportate 127 de cazuri in ultimele 24 de ore, iar coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori , este de 3,2. Judetul Timis este singurul ramas peste limita de avarie, care il plaseaza in zona carantinabila.Municipiul Bucuresti a inregistrat 288 de cazuri noi de imbolnavire in ultimele 24 de ore, iar in Ilfov s-au inregistrat 120 de cazuri noi, ceea ce face ca judetul sa fie la o incidenta de asemenea ridicata, de 2,47.Maramuresul inregistreaza, de asemenea, cote mari ale imbolnavirilor noi, cu 90 de cazuri in ultimele 24 de ore si cu o incidenta cumulata de 2,62.Media incidentei la nivel national este de 1,81.18.335 de persoane diagnosticate cu infectie cu SARS-CoV-2 au decedat in Romania de la debutul pandemiei de COVID-19 si pana duminica, 31 ianuarie.