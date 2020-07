Coronavirus Romania. Procent urias de teste pozitive in 24 ore: 14,46%. Cifre similare au mai fost inregistrate doar in martie

In acelasi timp, oficialii guvernamentali au raportat 1.104 imbolnaviri noi, de unde reiese un procent de 14,46% de teste pozitive. Cifre similare au mai fost inregistrate in martie 2020, la debutul starii de urgenta.Cel mai mare procent a fost de 18,89%, inregistrat pe 31 martie, cand au fost testati 1.551 de oameni si au fost raportati 293 de bolnavi noi.Pe de alta parte, cazurile active au ajuns la un nou nivel-record. Este vorba despre un total de 14.462 de bolnavi de COVID-19 inregistrati luni, 27 iulie, in Romania, cu 1.066 mai multi decat duminica, 26 iulie.Si numarul pacientilor tratati la terapie intensiva - 353 - reprezinta un record. Sunt cu 2 mai multi internati decat duminica, 26 iulie.Datele sunt disponibile in portalul Graphs.ro