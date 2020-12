Coronavirus Romania. Zonele cel mai grav afectate. Capitala continua sa conduca in topul nefast, urmata de trei mari judete

Lista completa a cazurilor noi pe judete

Municipiul Bucuresti a raportat marti 1.143 de noi imbolnaviri ajungand la un total de 87.368 de cazuri si o incidenta de 7,01 cazuri al mia de locuitori , cea mai ridicata valoarea din tara.Dupa Capitala, cele mai multe cazuri noi au fost inregistrate in judetul Iasi, 288 de cazuri, judetul ajungand la un total de 24.107 cazuri si o incidenta de 1,95 cazuri al mia de locuitori.Dupa Iasi cele mai multe cazuri noi au fost raportate in judetul Constanta, 278, judetul ajungand la un total de 23.063 de cazuri si o incidenta de 6,28 cazuri la mia de locuitori.Alte judete cu un numar ridicat de cazuri sunt Cluj (264) si Timis (222).Topul zonelor cu cele mai multe cazuri inregistrate de la inceputul pandemiei sunt Bucuresti, Cluj si Iasi.Cele mai putine cazuri au fost raportate marti in judetele Valcea (11), Harghita (20) si Salaj (23).Judet Nr de cazuri confirmate (total) Nr de cazuri nou confirmate Incidenta1. Alba 11335 91 3,112. Arad 13019 100 3,383. Arges 16846 138 3,784. Bacau 14973 77 2,35. Bihor 16192 123 2,946. Bistrita-Nasaud 6673 80 2,387. Botosani 7271 62 2,078. Brasov 22546 162 4,729. Braila 7034 54 3,0110. Buzau 7577 60 1,9611. Caras-Severin 5593 50 2,212. Calarasi 5554 26 2,8413. Cluj 26220 264 5,0114. Constanta 23063 278 6,2815. Covasna 4699 30 1,7316. Dambovita 13378 155 2,9117. Dolj 13882 100 1,918. Galati 13354 175 3,2619. Giurgiu 5405 103 2,5920. Gorj 4774 27 0,921. Harghita 5024 20 0,8722. Hunedoara 10437 148 2,8123. Ialomita 5842 65 3,1624. Iasi 24107 288 1,9525. Ilfov 20058 190 6,6426. Maramures 9587 82 1,6927. Mehedinti 4545 37 1,7828. Mures 13860 97 2,529. Neamt 10224 33 1,3330. Olt 8467 33 1,1431. Prahova 22036 125 2,9132. Satu Mare 6487 66 2,1233. Salaj 5896 23 1,3434. Sibiu 15884 87 3,1235. Suceava 14422 127 1,5136. Teleorman 6556 85 2,337. Timis 22532 222 4,1238. Tulcea 4685 51 3,2239. Vaslui 9095 70 2,0540. Valcea 9006 11 2,2341. Vrancea 6464 36 1,3442. Mun. Bucuresti 87368 1143 7,0143. Cazuri noi nealocate pe judete 3788* 977TOTAL 565.758 6.171CITESTE SI: