Coronavirus Romania. Zonele unde raspandirea virusului este accelerata. Bucuresti, Ilfov si Constanta, situatie alarmanta

Municipiul Bucuresti a devenit zona din tara unde rata de transmitere a infectiei cu noul coronavirus este cea mai ridicata din tara. Astfel, dupa ce vineri, 11 decembrie, in Capitala au fost raportate 1.867 de cazuri noi s-a ajuns la o incidenta de 7,04 cazuri la mia de locuitori . Este cea mai ridicata valoare a incidentei de la nivelul intregii tari.Lucrurile sunt cu atat mai grave cu cat si in judetul Ilfov, judet in care locuiesc multi dintre cei care vin si muncesc in Capitala, se inregistreaza o incidenta de 6,77 cazuri la mia de locuitori. In Ilfov, in ultimele 24 de ore, au fost confirmate alte 326 de cazuri noi, ajungandu-se la un total de 19.050 de cazuri.In ceea ce priveste incidenta cazurilor, judetul Constanta ocupa pozitia secunda, aici inregistrandu-se o valoare de 6,88 cazuri la mia de locuitori. In ultimele 24 de ore au fost confirmate 453 de noi imbolnaviri, ducand judetul la un total de 21.736 de cazuri.Doar patru judete inregistreaza o incidenta sub 1,5 cazuri la mia de locuitori, fiind astfel singurele judete din "zona verde". Ele sunt: Gorj (1,05), Harghita (1,01), Suceava (1,44) si Vrancea (1,48).