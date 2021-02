CTP, revoltat de o inscenare "financiara" din mediul online care ii foloseste numele si imaginea: "Studiez posibilitatea unei actiuni in justitie"

In postarea despre care CTP sustine ca este un "fuck news", se sustine ca acesta face bani pe Amazon Investment si ii indeamna pe romani sa se imbogateasca."Vaz ca nu au limite minciuna si tupeul celor care fabrica pe net inscenari "financiare" folosind numele si imaginea subsemnatului", scrie Cristian Tudor Popescu pe pagina de Facebook CTP adauga: "Dupa cea cu Bitcoin, noua inselatorie ce mi-a fost semnalata "informeaza" ca fac bani pe ceva numit Amazon Investment si ii chem pe toti romanii sa se imbogateasca si ei. Escrocii imi pun poza in cadrul de ecran Stirile ProTV, deasupra plaseaza emblemele BBC, Daily Mail, The Sun, The Guardian, unde s-ar mai gasi "articolul", si scriu dedesubt ca am aparut la... Sinteza zilei, invitat de M. Gadea, ca sa explic cum oricine poate deveni milionar in dolari in 3 luni.Potrivit jurnalistului, textul fantasmagoric continua cu alta baliverna: " BNR a incercat sa impiedice interviul cu Cristian Tudor", si cu un interviu "exclusiv", complet inventat, impanat cu alte fotografii ale subsemnatului, cu Cristian Tudor."In intreaga facatura, nu apare Popescu, doar Cristian Tudor, probabil ca sa se poata pretinde in instanta ca nu era vorba de mine - adica ala din poze e altul! Rahatul pe coliva e o "marturie" a unui cetatean numit "Dorin", care ar fi investit la Amazon Investment indemnat de mine si acum "intoarce banii cu lopata".Avand in vedere noile reglementari juridice privind uzurparea de identitate pe internet, studiez posibilitatea unei actiuni in justitie. Pana atunci, stimati cititori, orice ati vedea si auzi in legatura cu afaceri si investitii ale subsemnatului, sa stiti ca nu sunt nici macar Fake News, sunt Fuck News!", mai scrie Cristian Tudor Popescu.