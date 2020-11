Cum ne ferim de coronavirus in minivacanta de 1 Decembrie

Iata ce trebuie sa faci pentru un sejur in conditii optime de siguranta sanitara:De preferat este sa nu alegi la intamplare hotelul sau pensiunea in care te cazezi. E important ca proprietarii acestuia sa ofere o curatenie impecabila. Asigura-te ca locul unde urmeaza sa-ti petreci sejurul respecta regulile de igiena si curatenie impuse de autoritati.Atunci cand esti plecat de acasa este dificil sa te speli des pe maini, intrucat nu ai mereu la indemana apa si sapun. Insa ce poti face este sa tii aproape dezinfectantul si sa il folosesti cu incredere cat mai des. Evita pe cat posibil sa iti atingi fata.Masca medicinala este obligatorie si ar trebui schimbata la cel mult patru ore. Chiar si asa, e bine sa eviti pe cat posibil locurile aglomerate. Virusul are o rata de raspandire mai mica in aer liber, insa este de asteptat ca minivacanta sa duca la aglomerarea unor spatii deschise si sa creasca, astfel, riscul de contaminare.Exista numeroase restrictii in ceea ce priveste functionarea restaurantelor. Practic, vei putea lua masa in interior doar la restaurantul hotelului in care esti cazat. Insa sunt deschise terase. Fii precaut atunci cand alegi unde mergi sa mananci. Observa cu atentie atitudinea personalului angajat, vezi daca poarta corect masca, daca dezinfecteaza mesele si, in general, daca respecta toate masurile de igiena.