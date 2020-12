Cum va functiona sistemul garantie-returnare prin care primesti inapoi banii pentru fiecare sticla si PET

Sistemul garantie-returnare prin care primesti inapoi banii pentru fiecare sticla si PET va fi functional efectiv abia intr-un an si jumatate, a explicat la Digi24 ministrul Mediului Mircea Fechet.Oficialul a precizat ca, dupa ce "consumi o bautura ambalata in PET-uri sau doze de aluminiu sau sticla o vei returna in magazin, fara sa ai nevoie de bonul fiscal de cand ai cumparat bautura respectiva. Se poate returna oriunde in tara. Se poate face asta fie in aparatele specifice pentru asta, fie in magazinele mici de cartier putea fi returnate la orice magazin, de oriunde din tara, fara sa fie necesar bonul fiscal de la cumparare".Masura va fi implementata de la 1 ianuarie. Sistemul de garantie pentru ambalaje va functiona ca in cazul unui banal cos de cumparaturi. Adica deblocati cu 50 de bani un cos, va faceti cumparaturile si va recuperati banii dupa ce duceti cosul la locul sau. Altfel zis, este un fel de chirie pe care o platiti pentru folosirea ambalajului in care va este vanduta bautura.Mircea Fechet, ministrul Mediului, a declarat pentru sursa citata: "In magazinele de mici dimensiuni va fi impusa o cantitate limita de predare a deseurilor pentru a nu perturba activitatea acestor tipuri de magazine. Totodata, e important ca toata lumea sa stie ca toate magazinele din Romania vor fi recompensate prin acest sistem cu un tarif de administrare a deseurilor colectate".Hotararea Ministerului Mediului este in dezbatere publica si trebuie sa intre in vigoare cel tarziu pe 1 ianuarie 2021. Exista o directiva europeana in acest sens. Masura este luata si pentru ca Romania are mari probleme cu colectarea deseurilor. Ele ajung de prea multe ori in natura.