Statul Roman, obligat sa-i achite daune morale de 200.000 de lei unui fost detinut politic. Barbatul a fost internat cu forta la psihiatrie

Cererea de daune morale, respinsa in prima instanta

Printr-un proces deschis la Judecatoria Craiova in ianuarie 2017, N.B, un fost detinut politic din Craiova a cerut sa fie despagubit pentru traumele indurate in timpul regimului comunist. In proces, N.B. a aratat ca tatal sau, comisar-sef si chestor de politie inainte de venirea comunistilor la putere a fost arestat in anul 1947 si eliberat dupa 17 ani, iar din 1964 pana in 15 mai 1969 tatal sau a avut domiciliul obligatoriu in comuna Ciuresti, judetul Olt, unde a lucrat ca muncitor necalificat.Craioveanul a mai aratat ca in 1947, cand tatal sau a fost arestat, el si fratele lui aveau 11 ani. In acelasi an a fost arestata si mama lor si eliberata un an mai tarziu. N.B. a mai aratat ca in perioada 1947-1956 a fost stramutat in localitatea Zatreni, fiind exmatriculat de la scoala in 1951.Mai mult decat atat, in anul 1959 a fost arestat pentru o perioada de patru luni, fiind exmatriculat de la Facultatea de Drept din Sibiu pentru lipsa acordului Comitetului Judetean de Partid. Mai mult, in perioada 1969 - 1981 a fost internat fortat de mai multe ori la psihiatrie, fiind urmarit de Securitate prin dosarul "Pastravul".In iunie 2004, N.B. a obtinut o sentinta definitiva care atesta ca "nu prezinta tulburari psihiatrice, iar bolile psihice care au justificat internarea si pensionarea medicala a reclamantului in perioada 30.06.1969 -1.03.1981 au fost fictive si au avut legatura exclusiv cu persecutia politica la care acesta a fost supus".Judecatorii care au anulat certificatele medicale care atestau afectiunile de natura psihica ale lui N.B. au aratat ca "in contrast cu represiunile politice la care a fost supus in regimul comunist, reclamantul se bucura in acelasi timp de aprecierea si stima colegilor de serviciu, asa cum rezulta din caracterizarea profesionala si moral-sociala atasata la dosar".Concret, dupa Revolutie, N.B. a devenit expert judiciar in cadrul Biroului de Expertize Judiciare de pe langa Tribunalul Dolj, dar si unul dintre cei mai apreciati sahisti din Oltenia, calitatile sale in domeniul sahului fiind recunoscute pana la nivelul Federatiei Romane de Sah.Judecatoria Craiova, unde s-a judecat in prima instanta cererea de acordare a daunelor morale formulata de fostul detinut politic, a respins solicitarea. Sentinta a fost, insa, atacata cu apel la Tribunalul Dolj, unde, la finalul lunii septembrie, a fost pronuntata sentinta prin care Statul Roman este obligat sa ii achite barbatului suma de 200.000 de lei.In proces a fost ridicata problema neconstitutionalitatii Legii 221, prin care au fost acordare despagubiri celor persecutati de comunisti, dar judecatorii Tribunalului Dolj au aratat ca N.B. este indreptatit sa fie despagubit, chiar daca legea a fost declarata neconstitutionala."In cazul de fata, Statul nu a asigurat reclamantului dreptul la o legislatie speciala reparatorie, asa cum a asigurat in alte domenii (fond funciar, restituirea imobile lor confiscate abuziv, erori judiciare etc), context in care acesta a exercitat singura cale interna adecvata si accesabila pusa la indemana de legislatie pentru apararea dreptului sau la repararea prejudiciului moral si anume actiunea in raspundere civil a delictuala de drept comun", se arata in sentinta Tribunalului Dolj.In aceeasi sentinta, judecatorii au aratat ca "Statul Roman trebuie sa raspunda pentru prejudiciile morale incercate de catre persoanele care au fost supuse unor masuri administrative sau condamnari politice in timpul fostului regim communist"."In cauza, date fiind particularitatile spetei, raspunderea paratului Statului Roman este una obiectiva, fiind angajata independent de orice culpa, tocmai pe temei obiectiv, intrucat Statul Roman, ca persoana responsabila, raspunde pentru toate consecintele pagubitoare produse in desfasurarea activitatilor specifice de catre organele de securitate, ast fel cum acestea au activat si functionat in timpul fostului regim totalitar comunist", se mai arata in sentinta Tribunalului Dolj, care poate fi atacata cu recurs.