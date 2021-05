Trecerea de nivel cu calea ferata unde soferii trebuiau sa coboare din masina pentru a se asigura. Daunele primite de la CFR de victima unui accident

Soferi nevoiti sa coboare din masina pentru a se asigura

Vegetatie curatata dupa accident

Incidentul a avut loc in 25 iulie 2019, pe teritoriul localitatii Beldiu din judetul Alba. Prima decizie in instanta a fost pronuntata la Judecatoria Aiud pe data de 5 aprilie 2021. M. Ioan Florin a solicitat reparatii morale in valoare de 30.000 de euro, respectiv plata sumei de aproximativ 35.000 de lei reprezentand contravaloarea daunelor suferite de autoturismul avariat in accident.Reclamantul sustine in plangere ca accidentul s-a produs din cauza faptului ca cei de la CFR nu au curatat vegetatia din apropierea caii ferate, lucru care a facut imposibila vizualizarea liniei si a trenului care a trecut exact in momentul in care acesta s-a apropiat de calea ferata. Singurul indicator care semnalizeaza trecerea de nivel cu calea ferata este Crucea lui Andrei, intrucat vegetatia crescuta excesiv de o parte si de alta a caii ferate obtura vizibilitatea si implicit apropierea vreunui tren facand imposibila asigurarea si angajarea autoturismului in traversare. A fost nevoit sa se apropie cat mai mult de calea ferata pentru a se putea asigura si angaja in traversare, insa imediat a fost lovit de tren, impact imposibil de evitat", a sustinut soferul din Teius. Acesta a mai precizat ca garnitura de tren nu a lansat semnale care avertizeaza apropierea de punctul de trecere a drumului."La momentul producerii impactului, la fata locului, se aflau si alti conducatori auto care au afirmat ca, anterior traversarii liniei de cale ferata, esti nevoit sa cobori din masina pentru a te asigura, insa nu ai garantia ca odata revenit la volan si angajat in traversare nu esti lovit de tren. Alti soferi care tranziteaza zona au afirmat ca << aceasta traversare reprezinta un pericol pentru conducatorii auto, ca ii omoara >> ", se mai sustine in actiunea civila. Barbatul a completat ca viata i-a fost pusa in pericol prin neglijenta companiei CFR de a intretine, toaleta si curata zona de vegetatie crescuta excesiv in imediata apropiere a trecerii de nivel cu calea ferata.Reclamantul mai sustine ca accidentul acestuia nu este un caz particular, in luna noiembrie 2019 soferul unui camion decedand si o persoana fiind ranita grav dupa ce un tren a lovit camionul. Reprezentantii Regionalei CFR Brasov au solicitat respingerea plangerii si au precizat ca, potrivit celor retinute in cauza de IPJ Alba, accidentul s-a produs din cauza nerespectarii regulilor de circulatie privind trecerea la nivel cu calea ferata. De asemenea, au prezentat fotografii care atesta faptul ca vegetatia era curatata, dar s-a demonstrat ca acestea erau realizate ulterior producerii accidentului. Un martor a declarat ca in dimineata respectiva a oprit la trecerea la nivel de cale ferata si a sesizat ca, in fata sa, oprise si reclamantul, insa acesta a depasit putin limita de trecere si a fost lovit de tren."Se constata, de la bun inceput, ca reclamantul nu a respectat dispozitiile legale, oprind autovehiculul dupa indicatoarele Stop, Atentie la tren si Trecerea la nivel cu calea ferata dubla, fara bariere, vizibil amplasate in zona. Martorul a aratat ca, in ziua respectiva, vegetatia din zona de siguranta a caii ferate era crescuta, aratand ca plansele fotografice depuse de parata (CFR - n.r.) nu redau situatia de la data accidentului, ele fiind realizate ulterior, cand vegetatia a fost curatata", se sustine in hotararea instantei de jduecata din Aiud. Alti doi martori au confirmat faptul ca in ziua evenimentului vegetatia din zona caii ferate era exagerat de crescuta, soferii neavand vizibilitate pentru a se asigura la trecerea la nivel de cale ferata, fiind nevoiti sa coborare din masini in acest sens."Reclamantul a dovedit ca fapta ilicita a paratei, savarsita cu forma de vinovatie a culpei prin neglijenta, de natura a antrena raspunderea civila delictuala a acesteia. Aceasta este reprezentata de neglijenta de a intretine zona de siguranta a caii ferate de la km 405 + 520, situata intre statiile Teius-Aiud, pe raza localitatii Beldiu. Nici fapta mecanicului de locomotiva de a nu emite semnalul sonor nu poate exclude fapta ilicita a paratei", a completat Judecatoria Aiud.Magistratul a retinut, in final, ca societatea CFR SA are o contributie de 1/4 (o patrime) la producerea prejudiciului suferit de reclamant, restul fiind retinut in sarcina acestuia pentru ca nu a respectat indicatoarele de la trecerea de nivel cu calea ferata. Soferul a primit daune materiale in valoare de 8.729,5 lei, precum si echivalentului in lei la data platii a sumei de 500 euro reprezentand daune morale. Hotararea Judecatoriei Aiud putea fi contestata cu apel in 30 de zile de la comunicare.