De la cititori: Ce haos!

Tot mai des, in ultima perioada, am sentimentul ca traiesc intr-o zona ireala, stapanita de degringolada, mitocanie, hotie, minciuna, parsivenie. Nu-mi vine sa cred.

In fiecare dimineata, sper sa fiu martorul unei reveniri din cosmar si sa-mi zic: bine ca s-a terminat! A fost doar un vis urat. Din nefericire, de fiecare data ma insel. Mirosul greu de tara de la marginea lumii civilizate ma doboara, ma arunca cu capul de caldaram, trezindu-ma brusc si tragic la realitatea romaneasca.

Daca deschizi televizorul te sufoci! Pe toate canalele de stiri apar bipezi aflati temporar in functii politice, care sfideaza bunul simt prin pozitiile "fabricat docte" pe care le abordeaza.

Din punctul lor de vedere, totul se afla sub control, chiar daca pensionarii si cei cu salarii obisnuite (marea masa a populatiei) se afla la limita saraciei, intrerupandu-si, de multe ori, tratamentele medicale, abandonandu-se Divinitatii.

Nu este nimic grav, ca din ce in ce mai multi romani reiau drumurile pribegiei, cautandu-si izbavirea la alti stapani! Este normal ca perspectiva achizitionarii unei case pentru tinerii casatoriti, si nu numai, sa fie de domeniul fantasticului si umorului negru.

Este "foarte normal", pentru capetele lor imbuibate din averea tarii, ca un om care munceste sa-si permita construirea unei "casute cu patru apartamente" si sa-si faca griji ca, in perioada de criza, n-o sa poata achita imprumuturile de milioane de euro!

Pe de alta parte, lipsa de autoritate si actiune a organelor abilitate ale statului in mentinerea ordinii sociale genereaza aparitia si dezvoltarea unor grupuri interlope de interese, care tind sa contamineze intreaga societate. Cum a fost posibil, ca intr-un stat membru NATO si UE, niste indivizi sa opreasca circulatia pe o cale rutiera din capitala acestei tari, ca sa treaca seful lor calare?! Te ingrozesti! Si te intrebi, cu teama pentru ziua de maine, in ce tara traim?

In unele zone cu vad comercial, gen gurile de metrou, au reaparut chioscurile, care incet-incet vor bloca accesul in aceste statii de transport in comun subteran. Si parca nu asta ar fi principala problema.

"Se descurca fiecare cum poate, ca sa treaca de criza", veti zice! Corect. Dar nu in detrimentul curateniei, civilizatiei si, pana la urma, a securitatii celor care folosesc zilnic metroul.

S-au inmultit cersetorii si bisnitarii de tot felul, care vand de la servetele parfumate la tigari de contrabanda. Ii intalnesti in tramvaie, autobuze si in statiile acestora, in parcuri, parcari, piete, peste tot. Gunoaiele isi fac aparitia in mormane si zac pe spatiile verzi si pe strada.

Unii "gospodari", recent mediatizati, arunca mizeria in mare si in rezervatii naturale; in statele europene civilizate, in care ne face placere sa calatorim si spre care visam, ar fi platit aceste indolente cu varf si indesat ...

La noi totul este posibil! Tot ce este mai rau si mai lipsit de bun simt si civilizatie se dezvolta in spatiul carpato-danubiano-pontic, de-ti vine sa te haiducesti si sa te pribegesti, sa pleci in lumea larga, sa fugi ca de o molima, sa nu mai auzi nimic, sa te ascunzi printre straini, cautandu-ti linistea si satisfacandu-ti nevoia de civilizatie, echitate sociala, modernism si viata normala.