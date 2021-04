DNA a inceput urmarirea penala in dosarul angajarilor politice de la Apele Romane Iasi. "Animalul politic" Petru Avram si "chelnerita" Simona Iancu vizati de ancheta

Starea de fapt retinuta de procurori

Dispozitii legale incalcate cu intentie

Dupa aparitia scandalului in rpesa, "chelnerita" Simona Iancu si-a dat demisia. Cazul a plecat de la o ancheta Recorder. Intr-o inregistrare publicata de jurnalisti Petru Avram se auto-intitula un "animal politic".Potrivit unui comunicat de presa, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Iasi au dispus efectuarea in continuare a urmaririi penale fata de mai multi suspecti, in legatura cu demersurile facute la angajarea fictiva a doua persoane la primaria comunei Vatra Moldovitei (jud Suceava), in scopul de a le detasa, cu incalcarea prevederilor legale, la Administratia Bazinala de Apa (A.B.A) "Prut-Barlad".Astfel, s-a dispus efectuarea urmaririi penale fata de urmatorii:SAGHIN VIRGIL, primar al comunei Vatra Moldovitei (jud Suceava) in sarcina caruia s-au retinut doua infractiuni de abuz in serviciu cu obtinere de folos necuvenit pentru altul, dintre care una in forma continuata (2 acte materiale),NIGA GABRIEL, viceprimar al comunei Vatra Moldovitei (jud Suceava) cu atributii de primar la data faptei, in sarcina caruia s-a retinut infractiunea de abuz in serviciu cu obtinere de folos necuvenit pentru altul, in forma continuata (2 acte materiale),AVRAM PETRU, director al Administratiei Bazinale de Apa (A.B.A) "Prut-Barlad" , in sarcina caruia s-au retinut doua infractiuni de abuz in serviciu cu obtinere de folos necuvenit pentru altul, dintre care una in forma continuata (2 acte materiale savarsite atat sub forma autoratului cat si a complicitatii),BOCA ANA, secretar general al primariei comunei Vatra Moldovitei (jud Suceava), in sarcina careia s-au retinut infractiunile de abuz in serviciu cu obtinere de folos necuvenit pentru altul, in forma continuata (2 acte materiale) si complicitate la abuz in serviciuIANCU SIMONA-ELENA si METLER STELIAN, personal contractual, angajati succesiv la primaria Vatra Moldovitei, ulterior detasati la ABA "Prut-Barlad", in sarcina fiecaruia s-a retinut infractiunea de complicitate la abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, in forma continuata Potrivit ordonantei procurorilor, la data de 16 decembrie 2020, Iancu Simona-Elena a fost numita in functia de administrator public in cadrul Aparatului de specialitate al primarului comunei Vatra Moldovitei (jud. Suceava), iar la data de 22 decembrie 2020, din acea functie, a fost detasata ca inginer in cadrul ABA "Prut-Barlad" Iasi.Din cercetarile efectuate in cauza pana in acest moment, reiese ca angajarea lui Iancu Elena-Simona la Primaria comunei Vatra Moldovitei ar avea un caracter fictiv, in sensul ca, cei trei suspecti, primarul Saghin Virgil, secretara generala a comunei Boca Ana si directorul ABA "Prut-Barlad" Avram Petru, dar si beneficiara demersurilor, suspecta Iancu Simona-Elena, ar fi avut de la inceput reprezentarea ca aceasta din urma nu va activa in cadrul Primariei comunei Vatra Moldovitei, ca angajarea acesteia ar fi doar rezultatul unor favoruri si ca ar servi doar ca baza aparent legala pentru promovarea, prin detasare, in functia urmarita de la inceput, respectiv cea din cadrul ABA "Prut-Barlad" Iasi.A reiesit ca Iancu Simona-Elena nu ar fi desfasurat nici macar o ora de munca la Primaria comunei Vatra Moldovitei, ca documentele necesare angajarii acesteia la primarie fie ar lipsi, fie ar fi fost intocmite retroactiv si fara respectarea normelor legale, si ca nu i s-ar fi intocmit nici fisa postului (asimilat cu contractul de management in cazul administratorului public) la momentul cand a fost numita. In plus, aproape simultan cu angajarea ar fi inceput demersurile pentru detasare, in conditiile in care experienta ori capacitatea profesionala a acesteia nu aveau nimic in comun cu postul ocupat la primarie si nici cu cel pentru care a solicitat detasarea la ABA "Prut-Barlad".In legatura cu cele descrise mai sus, suspectii Avram Petru, Saghin Virgil, Boca Ana, fiecare in exercitarea atributiilor de serviciu, ar fi incalcat, cu intentie, mai multe dispozitii legale (prevazute de Codul administrativ, Codul muncii etc), fiind sprijiniti de suspecta Iancu Simona-Elena.Printr-o schema similara, Metler Stelian a fost angajat la data de 22 iunie 2020 intr-o functie de personal contractual la Primaria comunei Vatra Moldovitei, iar la data de 1 iulie 2020, din acea functie, a fost detasat pentru sase luni ca inginer in cadrul ABA "Prut-Barlad" Iasi.Mai mult, dupa detasare, directorul Avram Petru ar fi dispus delegarea lui Metler Stelian la un alt compartiment fata de cel pentru care se aprobase detasarea, pentru a-i asigura confortul profesional dorit. Dupa cele sase luni prevazute in contract, detasarea avea sa fie prelungita.DNA mai sustine ca suspectii Avram Petru, Niga Gabriel, Saghin Virgil si Boca Ana, fiecare in exercitarea atributiilor de serviciu, ar fi incalcat, cu intentie, mai multe dispozitii legale (prevazute de Codul administrativ, Codul muncii etc), fiind sprijiniti de suspectul Metler Stelian.Faptele descrise ar fi determinat obtinerea de foloase necuvenite de catre Iancu Simona-Elena si Metler Stelian, constand in remuneratiile si alte drepturi salariale incasate de acestia in cadrul ABA "Prut-Barlad", pe perioada detasarii si, respectiv a prelungirii acesteia, sume ce se constituie ca prejudiciu in dauna ABA "Prut-Barlad" Iasi.De asemenea, ar fi fost vatamate interesele legale ale Primariei Vatra Moldovitei constand in faptul ca scopul functiilor pentru care cei doi au fost angajati nu a fost indeplinit si, in plus, posturile nu au mai fost ocupate de alte persoane, din cauza ca vacantarea lor a fost suspendata.