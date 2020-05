Doi batrani si o femeie, incatusati pentru ca au refuzat sa li se ia temperatura. Unul a fost pus la pamant de 5 politisti (Video)

Ziare.

com

"La data de 19 mai a.c., prin apel 112 a fost sesizat un scandal in derulare, intr-un centru comercial din Sectorul 5. La fata locului s-au deplasat politisti din cadrul Sectiei 24 Politie, care au identificat trei persoane, doi barbati si o femeie, care se manifestau violent, pe motiv ca nu li s-ar fi permis accesul in magazin, deoarece au refuzat termoscanarea", a explicat, intr-un comunicat, Politia Capitalei, citat de News.ro.Sursa citata a precizat ca, la momentul in care politistii le-au solicitat sa se legitimeze, persoanele au refuzat, au devenit recalcitrante si au manifestat un comportament agresiv, fapt pentru care au fost imobilizate, conduse la sediul subunitatii de politie si sanctionate contraventional, "conform prevederilor Legii nr. 61/1991, pentru refuz de legitimare, provocare de scandal si impiedicarea interventiei politistilor in indeplinirea obligatiilor de serviciu".Imaginile postate de cetateni arata insa o alta poveste, in care politistii intervin in forta, mai ales in cazul unuia dintre barabati.Initial 3 politisti incearca sa il imobilizeze pe batran, acesta strigand la ei ca il ranesc, ii rup mana si le cere sa-l lase in pace.La fata locului ajunge un alt echipaj de politie, doi dintre agenti intervenind in forta. Il trag pe batran de guler, il trantesc la pamant, unul i se suie pe spate si-l incatusaza, altul ii tine picioarele, in timp ce alti doi il tin de cap si de umeri.Oamenii din jur filmeaza si cer politiei sa inceteze, strigand catre agenti "nu asa" sau "nu se poate".De mentionat ca, desi suntem in plina pandemie de coronavirus si termoscanarea la intrarea in centre comerciale a fost instituita tocmai pentru a opri raspandirea COVID-19, niciunul dintre agenti nu poarta masca sau manusi si batranul e trantit pe jos, fiind expus astfel riscului infectarii.Pe durata starii de alerta, persoanele sunt obligate sa poarte masca de protectie in spatiile inchise, iar accesul in magazine, institutii si alte locatii inchise se face dupa ce se masoara temperatura.