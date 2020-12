Doina Pauleanu, directorul Muzeului de Arta din Constanta, a murit in urma infectiei cu noul coronavirus

Doina Pauleanu a fost doctor in istorie si director al Muzeului de Arta din Constanta din anul 1990.Consiliul Judetean Constanta a transmis un mesaj in memoria Doinei Pauleanu:Una dintre cele mai proeminente figuri ale vietii culturale din Constanta, cunoscuta drept un profesionist in domeniu, Doina Pauleanu, directorul Muzeului de Arta Constanta s-a stins din viata lasand un gol imens in inimile tuturor si in viata culturala constanteana!Un om bun, modest, respectuos, optimist si pasionat de a crea ceva bun intr-o comunitate a plecat prea devreme, lasand in urma o mostenire culturala durabila pentru viitoarele generatii."De astazi viata culturala constanteana este mai saraca! Unul dintre cei mai reprezentativi oameni de cultura din judetul nostru si din tara, s-a stins din viata! De acum, Doina Pauleanu va avea in custodie operele de arta ale marilor artisti aflati Acolo Sus! Cuvintele sunt prea putine pentru a putea descrie un om minunat, un om deosebit, un om integru, un om de cultura, asa cum a fost doamna Doina Pauleanu! Cu profunda durere, transmit atat familiei cat si celor apropiati doamnei Doina Pauleanu, sincere condoleante! Dumnezeu sa o odihneasca in pace!" - Mihai Lupu , Presedintele Consiliului Judetean Constanta.Absolventa a Institutului de Arte Plastice " Nicolae Grigorescu Bucuresti , sectia Istoria si teoria artei, promotia 1971,doctor in Istoria Artei (Universitatea Bucuresti) si director al Muzeului de Arta Constanta din 1990, criticul de arta a publicat de-a lungul timpului numeroase lucrari in domeniul istoriei artei si despre principalele atractii ale orasului Constanta. Pentru activitatea sa indelungata, Doina Pauleanu a primit premiul Chevalier de L'Ordre des Arts et des Lettres, din partea ministerului culturii francez, in anul 2008.Gratie doamnei Doina Pauleanu, Muzeul de Arta Constanta detine una dintre cele mai mari colectii de arta din tara, opere ce fac parte din patrimoniu inestimabil al Romaniei, in acesta institutie de cultura, aflandu-se opere apartinand marilor pictori si sculptori romani , cele mai importante fiind semnate de Nicolae Tonitza, marea sa iubire, sau de Nicolae Grigorescu, precum si multi alti artisti romani de mare valoare.CITESTE SI: