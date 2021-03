Ce se intampla cu arhiva Securitatii de se "impiedica" pe drumul la CNSAS: explicatiile institutiilor care le detin. Tacere la SIE

CNSAS, un nou spatiu la Popesti-Leordeni alocat pentru depozitare dosare

2.000.000 de dosare primite de la SRI

Internele au predat SRI dosarele de siguranta nationala

Arhiva aflata la DNA

Protocoale intre MAI si CNSAS

Ordinul MAI din 2007, pentru arhivele din institutiile subordonate

Arhivele Nationale/Directia municipiului Bucuresti/directiile judetene sa verifice si sa intocmeasca situatii centralizatoare ale tuturor fondurilor arhivistice constituite de structurile centrale si teritoriale ale MIRA pana in anul 1989;

Situatiile centralizatoare intocmite vor fi puse la dispozitia CNSAS in scopul identificarii si preluarii acelor documente care fac obiectul Legii nr.187/1999;

Toate structurile centrale si teritoriale MIRA au obligatia de a pune la dispozitia Arhivelor Nationale/Directia municipiului Bucuresti/directiile judetene listele cu fondul arhivistic constituit pana in anul 1989".

Toate inventarele fondurilor documentare inaintate CNSAS

Arhivele Nationale ar fi predat CNSAS fondul DGSS 1949 - 1966

Intalniri de lucru intre MAI si CNSAS in 2020

Jandarmeria declara ca nu a predat arhiva catre CNSAS

Nu exista dosare de "politie politica" si dosare de "nepolitie politica"

Jandarmeria Romana nu are calitatea de a stabili natura dosarelor

Expresia "Securitatea ca politie politica" ca subterfugiu

Pentru a afla situatia acestor dosare si de ce nu se afla, conform legii, inca in custodia CNSAS,a facut o serie de adrese oficiale in vederea aflarii motivelor pentru care aceasta predare - primire inca nu s-a realizat.Precizam, de asemenea, ca Serviciul de Informatii Externe, caruia i-am trimis solicitarea pe Legea 544/2001 din data de 4 februarie 2021, primind un numar de inregistrare, nu ne-a raspuns nici pana la aceasta data la intrebarile legate de dosarele fostei Securitati care se afla la SIE.Potrivit CNSAS , Colegiul are "intalniri la nivel de tehnicieni ai institutiilor in cauza (SRI, SIE, MApN, MAI) sub forma unor grupuri de lucru pentru identificarea tipurilor de dosare de la detinatorii de arhiva si documentne din arhiva si documente din arhiva fostei Securitati, care trebuie preluate integral de CNSAS".CNSAS mai precizeaza ca, in vederea transferului in integralitate, exista "un calendar al preluarilor de arhiva pentru anul in curs, deoarece agenda tehnica este in derulare".Mai mult, CNSAS precizeaza ca a facut demersuri pentru obtinerea dreptului de "administrare al unui spatiu de arhiva suplimentar la Popesti-Leordeni, fapt concretizat prin emiterea unei Hotarari de Guvern in acest sens (nr.195/2020). Spatiul alocat urmeaza a fi amenajat conform conditiilor specifice de arhiva, in functie de alocare bugetara ce urmeaza a ne fi comunicata".In ceea ce priveste situatia dosarelor fostei Securitati aflate la Serviciul Roman de Informatii, institutia a precizat in raspunsul oficial pentru Ziare.com ca "procesul de predare a documentelor preluate de la Securitate a continuat si in ultimii 4 ani, in cadrul institutiei fiind accelerate aceste demersuri, cu exceptia documentelor care privesc securitatea nationala".SRI afirma ca in perioada 2001-2020 "a fost transferata in gestiunea Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii o mare parte a arhivei create de Securitate (aproximativ 2.000.000 volume pe suport hartie, precum si alte categorii de materiale arhivistice), conform Legii nr.187/1999 si Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.24/2008, cu modificarile si completarile ulterioare". Serviciul Roman de Informatii a mai precizat ca, in ceea ce priveste predarea dosarelor, "aceste demersuri vizeaza atat dosarele clasice, pe suport hartie, cat si celelalte categorii de materiale preluate de la Securitate care fac obiectul Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.24/2008.Referitor la existenta unei corespondente privind predarea documentelor, va comunicam ca intre CNSAS si SRI exista o permanenta colaborare pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.24/2008, cu modificarile si completarile ulterioare".Cat priveste termenul de predare, "acesta urmeaza sa fie stabilit de comun acord cu conducerea Colegiului Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii", se mai arata in raspunsul SRI.Ministerul Apararii Nationale declara ca a predat arhiva in 2006Raspunsul oficial al Ministerului Apararii Nationale, la solicitarea Ziare.com, a fost unul lapidar, precizand ca, in ceea ce priveste arhiva fostei Securitati, aceasta "a trecut temporar in custodia Ministerului Apararii Nationale dupa luna ianuarie a anului 1990", iar arhiva respectiva ar fi facut obiectul predarii catre CNSAS in anul 2006.Ministerul de Interne precizeaza in raspunsul oficial pentru Ziare.com ca "dosarele create de fosta Securitate, pana in anul 1989, au fost gestionate de Centrul de Informare si Documentare (C.I.D.), care odata cu desprinderea din fostul Minister de Interne a trecut in subordinea Serviciului Roman de Informatii (SRI), cu toate fondurile arhivistice detinute la acea data".Mai mult, in raspuns se arata ca, in 1992, SRI si MI au hotarat separarea arhivelor celor doua structuri, ocazie cu care s-a incheiat un Protocol privind cooperarea dintre MI si SRI pe linia schimbului de documente cu valoare istorica existente in arhivele proprii.Astfel, "documentele ce privesc siguranta nationala a Romaniei au fost predate spre conservare si folosinta Serviciului Roman de Informatii. Ministerul de Interne a propus ca documentele comune, respectiv pe linia fostului Departament al Securitatii Statului, sa ramana in depozitele Serviciului Roman de Informatii". MI precizeaza ca, la acea data, in depozitele ministerului s-ar fi aflat doar "statele de plata din perioada 1979-1989, documente care au fost predate ulterior arhivei SRI prin Proces-verbal".Cat priveste documente ale fostei Securitati aflate la DNA, MI precizeza ca "nu exista documente care sa ateste efectuarea unor activitati de predare a unor documente referitoare la fosta Securitate, din fondul arhivistic gestionat de Serviciul Arhiva din cadrul Directiei Secretariat General, catre institutia susmentionata".In acelasi raspuns oficial, MI precizeaza ca in anul 1992 in depozitele ministerului se aflau doar statele de plata din perioada 1979 - 1989, predate catre SRI, si ca in baza altor protocoale din 2000 si 2008, incheiate intre MAI si CNSAS, s-a dispus "identificarea tuturor documentelor create de fosta securitate, detinute in arhivele proprii sau ale unitatilor subordonate".Astfel, se arata in document: "In temeiul art. 20 alin. 3 din Legea nr.187/1999 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea politiei politice comuniste, cu modificarile si completarile ulterioare, in anul 2000 si 2008 au fost elaborate doua protocoale, prelungite prin doua acte aditionale (in anul 2009 si 2011), incheiate intre M.A.I. (denumit la acea data Ministerul de Interne, respectiv Ministerul Internelor si Reformei Administrative) si CNSAS, in baza carora s-a dispus identificarea tuturor documentelor create de fosta securitate, detinute in arhivele proprii sau ale unitatilor subordonate".In 2007, printr-un ordin al ministrului Internelor s-au reglementat o serie de prevederi, asa cum se arata in raspunsul oficial: "In anul 2007, pentru solutionarea cu celeritate a mentiunilor cuprinse in cele doua protocoale si a exactitatii informatiilor care urmau sa fie puse la dispozitia CNSAS, a fost emis un Ordin al Ministrului Internelor si ReformeiAdministrative, prin care s-au reglementat urmatoarele prevederi:Potrivit declaratiilor oficiale ale MAI, ca urmare a ordinului din 2007, ministerul ar fi inaintat catre CNSAS "toate listele (inventarele) cu toate fondurile de documente pana in anul 1989, ale Aparatului Central al MAI, cat si cele de la unitatile din subordinea ministerului, in scopul identificarii documentelor ce fac obiectul Legii nr.187/1999.In urma primirii listelor (inventarelor) cu toate documentele emise pana in anul 1989, reprezentantii CNSAS au intreprins demersuri de verificare a prezentei/lipsei documentelor create de fosta securitate, atat la nivelul Aparatului Central al MAI, cat si la nivelul celorlalte unitati din subordinea ministerului".Astfel ca CNSAS, precizeza MAI, ar fi identificat o serie de documente care faceau obiectul Legii nr.187/1999, acestea fiind predate CNSAS.In 2009 s-au predate 1.779 de dosare din perioada 1947 - 1989, iar in anul 2011 - 234 dosare din perioada 1951 - 1989."Totodata, in baza prevederilor Hotararii CSAT nr. 60/2006, Arhivele Nationale au predat CNSAS, in mai 2006, fondul Directia Generala a Securitatii Statului (anii 1949-1957; 1959-1960; 1965-1966) in cantitate de 18 m.l., insumand 721 u.a. Documentele proveneau de la Directia Generala a Securitatii Poporului, infiintata prin Decretul Prezidiului Marii Adunari Nationale nr. 221/28 august 1948, ca departament in cadrul Ministerului Afacerilor Interne ", se mai arata in raspuns oficial.MAI mai precizeaza ca, in urma unor solicitari ale CNSAS, din luna mai 2020, solicitari privind "copii ale Proceselor-verbale de predare-primire prin intermediul carora putea fi evidentiat transferul dosarelor fostei Securitati catre Ministerul Afacerilor Interne, identificate in evidentele Serviciului Arhiva a aparatului central al MAI.Dupa analizarea Proceselor-verbale, CNSAS a revenit, in luna iulie 2020, cu o solicitare privind analizarea documentelor continute in Procese-verbale selectate de aceasta structura, in cadrul unei intalniri comune cu reprezentantii MAI".De asemenea, MAI precizeaza si ca, "in vederea solutionarii cererii CNSAS, la nivelul MAI s-au efectuat demersuri pentru consultarea structurilor care detin documentele solicitate din Procesele-verbale mai-sus mentionate. In acest sens, au avut loc intalniri de lucru, urmatoarea sedinta - la care a participat si CNSAS - in saptamana aceasta (1-5 martie 2021)".Intr-un raspuns oficial al Jandarmeriei Romane, ca urmare a unei solicitari din partea Ziare.com, in baza Legii 544/2001 privind accesul la informatiile de interes public, (si care a facut obiectul unui articol aici ) institutia a precizat ca "in urma verificarilor efectuate a reiesit ca in depozitele de Arhiva ale Jandarmeriei Romane nu a fost arhivat niciun fond apartinand fostei Securitati".Mai mult, desi potrivit legii toate documentele fostei Securitati se predau CNSAS, exceptie facand cele de siguranta nationala, Jandarmeria precizeaza in raspunsul oficial ca "totodata, din depozitul de arhiva al Inspectoratului General al Jandarmeriei Romane nu au fost predate documente catre C.N.S.A.S.".Astfel, de la ultima "vizita" a CNSAS in 2001, dosarele de la Jandarmerie continua sa fie tinute in depozitele institutiei, in opozitie cu ceea ce prevede legea. Cat priveste dosarele pe care totusi institutia le are in custodia sa, din raspunsul oficial aflam ca "documentele create de Comandamentul Trupelor de Securitate pana in anul 1989 au fost studiate de catre o comisie din partea C.N.S.A.S. la sediul arhivei din incinta U.M. 0865 Campina, in perioada 18.06.2001 - 30.10.2001. Dosarele au fost studiate in baza adresei Ministerului de Interne - Secretariatul General nr. 5329 din 11.06.2001.".Institutia a mai precizat ca a "preluat arhiva Trupelor de securitate, componenta a Departamentului Securitatii Statului din perioada regimului comunist. Aceasta arhiva contine, in exclusivitate, documentele referitoare la organizarea si desfasurarea misiunilor (e.g. de paza si protectie obiective, ordine publica si asigurarea securitatii traseelor de deplasare a demnitarilor, etc.), precum si cele de recrutare a militarilor in termen si cele de asigurare logistica".Ziare.com a publicat pe 4 martie raspunsul oficial al Jandarmeriei, dar si pozitia istoricului Madalin Hodor, cercetator in cadrul CNSAS, care a declarat ca legea in baza caruia functioneaza CNSAS, si care stabileste regimul dosarelor fostei Securitati, nu face distinctia intre institutiile fostului regim, intre dosare de "politie politica" sau dosare "simple" detinute de institutiile de forta ale fostului regim."In primul rand, legiuitorul nu stabileste in OUG 24/2008 nicio diferentiere intre documente "de politie politica" si documente de "nepolitie politica" care sa fie predate catre CNSAS. Articolul 24, alin a) vorbeste despre "toate documentele referitoare la exercitarea atributiilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, cu exceptia celor care privesc securitatea nationala".Madalin Hodor a mai precizat la aceea vreme ca, in aceste conditii, Jandarmeria nu poate stabili de la sine putere ce este dosar de "politie politica" si ce nu este:"Cu alte cuvinte, toate documentele, produse de fosta Securitate, singura exceptie facand-o cele de siguranta nationala. Isi asuma Jandarmeria Romana stabilirea aspectelor de "politie politica" continute de un document sau altul din arhiva pe care o detine? Conform carei legi? Caci singura lege a statului roman in vigoare este cea care spune ca toate arhivele Securitatii trebuie sa fie aduse la CNSAS.".Cat priveste expresia folosita in raspunsul oficial al Jandarmeriei, de "politie politica", istoricul Madalin Hodor a mai spus ca folosirea expresiei de "Securitatea ca politie politica" nu mai figureaza in legea de functionare a CNSAS din anul 2008."Se vorbeste despre Securitate si punct. Asa cum vorbim despre Arhivele Securitatii si punct. "Politia politica" sau mai precis stabilirea acelor fapte care privesc incalcarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului este decisa de instantele de judecata in urma unui proces demarat conform procedurilor legale.De asemenea, gasesc hazardata sugestia ca activitatile de "politie politica" ar trebui cautate in alta parte, recte la Directia a V-a (Securitate si Garda), probabil in ideea ca fostele Trupe de Securitate executau misiuni comune cu aceasta structura, iar "curiosii" confunda din nestiinta cele doua structuri. Ii asigur pe reprezentantii Jandarmeriei ca aceste detalii subtile sunt cunoscute, cum cunoscut este si rolul fostelor Trupe de Securitate in arhitectura represiva a fostul regim comunist", a declarat Hodor.