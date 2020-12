Doua persoane au castigat premiul de categoria intai la Loto 5/40

"Spune un proverb ca << nu aduce anul ce aduce ceasul >> ... Asa s-a intamplat si in cazul celor doi castigatori ai premiului de categoria I la tragerea principala Loto 5/40. Biletele norocoase au fost jucate in Brasov si Calarasi", a transmis, joi seara, Loteria Romana.Numerele castigatoare au fost 24, 10, 25, 4, 7, 3. Premiul pentru varianta castigatoare este de 126.659.Loteria Romana anunta, de asemenea, ca premiul de categoria a II-a, la tragerea principala, Joker a ajuns la un jucator care si-a incercat norocul la o statie de plata SelfPay, iar cel de categoria a III-a de la tragerea suplimentara Joker a ajuns la un jucator care si-a incercat norocul in Bacau."Mult noroc si inspiratie in alegerea numerelor pentru urmatoarele trageri loto care vor avea loc duminica, pe 3 ianuarie", a transmis Loteria Romana.