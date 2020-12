Efectele carantinei. Autoritatile anunta cum a scazut raspandirea infectiilor cu COVID-19 in localitatile izolate

Cum a scazut incidenta in localitatile carantinate

"Luand in considerare situatia epidemiologica din mai multe judete la nivel national si pentru care in baza Legii 136 / 18 iulie 2020, in mai multe municipii, localitati, orase, comune, sate a fost instituita carantina zonala pe o perioada de 14 zile sau prelungirea acesteia, dupa caz, reiteram faptul ca evolutia incidentei cumulate in zonele vizate, in ultimele 14 zile, la 1000 de locuitori a scazut, fapt ce subliniaza importanta adoptarii in timp util a masurilor suplimentare de protectie a comunitatilor in zonele unde riscul epidemiologic era semnificativ", a transmis, luni, Grupul de Comunicare Strategica, intr-un comunicat de presa.In document se arata ca masura caratinei este eficienta."Din datele centralizate la nivelul CNCCI care indica situatia/ evolutia zonelor aflate sub incidenta carantinei teritoriale, dorim sa evidentiem pe de-o parte eficienta impunerii acestei masuri luate de autoritatile direct implicate in gestionarea situatiei sanitare dificile existente si totodata importanta respectarii tuturor masurilor in zonele carantinate de catre toti cetatenii, care ne sunt parteneri in aceasta lupta cu noulCoronavirus. Eficienta gradului de diminuare a raspandirii Coronavirusului SARS-CoV-2 in zonele aflate sau iesite de sub incidenta carantinei teritoriale a fost atins in mai multe judete la nivel national. Acest lucru se datoreaza in principal cetatenilor aflati in zonele vizate, care prin respectarea tuturor masurilor generale de protectie, incidenta cumulata in ultimele 14 zile la mia de locuitori a scazut cu peste 50% din valoarea initiala", a subliniat GCS.Astfel, sunt oferite mai multe exemple:- Judetul Sibiu: La data instituirii carantinei, municipiul Sibiu (16.11.2020) inregistra o incidenta de 13,43 la mia de locuitori, iar la data de 13.12.2020, valoarea incidentei scazand la 4,86 la mia de locuitori.In orasul Talmaciu, la data instituirii carantinei (16.11.2020) se inregistra o incidenta de 10,33 la mia de locuitori, iar la data de 13.12.2020 se arata o scadere la 2,04 la mia de locuitori. De mentionat este faptul ca in cazul acestei regiuni a fost necesara prelungirea perioadei de carantinare, care expira astazi, 14.12.2020.O alta localitate din judetul Sibiu cu o scadere considerabila a incidentei este si Municipiul Medias, care la data instituirii carantinei (23.11.2020) inregistra o incidenta de 9,23 la mia de locuitori, iar la data de 13.12.2020 se evidentiaza o valoare de 4,08 la mia de locuitori.- Judetul Salaj: la data instituirii carantinei (05.11.2020), municipiul Zalau inregistra o incidenta de 9,96 la mia de locuitori, iar la data iesirii (03.12.2020) o valoare de 3,52 la mia de locuitori.O alta localitate din judetul Salaj cu o scadere considerabila a incidentei este si localitatea Jibou, care la data instituirii carantinei (05.11.2020) inregistra o incidenta de 9,14 la mia de locuitori, iar la data incetarii (03.12.2020) o valoare de 2,8 la mia de locuitori.- Judetul Iasi: la data instituirii carantinei (29.11.2020), comuna Ciurea inregistra o valoare a incidentei de 8,67 la mia de locuitori, iar la data prezenta incidenta a scazut la 5,52 la mia de locuitori.- Judetul Arad: la data instituirii carantinei (25.11.2020), orasul Ineu inregistra valoarea incidentei de 9,52 la mia de locuitori, iar la data iesirii (9.12.2020), 4,97 la mia de locuitori.- Judetul Bihor: la data instituirii carantinei (02.12.2020), orasul Nucet inregistra o valoare a incidentei de 6,55 la mia de locuitori, iar la data iesirii (9.12.2020), 2,87 la mia de locuitori.- Judetul Bistrita Nasaud: la data instituirii carantinei (19.11.2020), municipiul Bistrita inregistra 8,18 la mia de locuitori, iar la data iesirii (3.12.2020), 4,98 la mia de locuitori.- Judetul Maramures: la data instituirii carantinei (11.11.2020), municipiul Baia Mare inregistra o valoare de 7,21 la mia de locuitori, iar la data iesirii (02.12.2020) incidenta a scazut la 3,97 la mia de locuitori.- Judetul Cluj: la data instituirii carantinei (05.11.2020), localitatea Gherla inregistra o incidenta de 9,30 la mia de locuitori, iar la data iesirii (03.12.2020), 4,69 la mia de locuitori.- Judetul Alba: la data instituirii carantinei (17.11.2020), municipiul Blaj inregistra o valoare a incidentei de 11,21 la mia de locuitori, iar la data iesirii (08.12.2020), 4,86 la mia de locuitori.- Judetul Satu-Mare: la data instituirii carantinei (19.11.2020), municipiul Satu Mare inregistra o incidenta de 8,24 la mia de locuitori, iar la data iesirii (03.12.2020) valoarea a scazut la 5,73 la mia de locuitori.- Judetul Timis: la data instituirii carantinei (21.11.2020), municipiul Lugoj inregistra o valoare a incidentei de 6,94 la mia de locuitori, iar la data iesirii (05.12.2020), 3,45 la mia de locuitori."Date fiind aceste exemple, dorim sa adresam un apel tuturor cetatenilor care nesunt parteneri in aceasta criza sanitara, si anume sa respecte masurile de protectie, sa manifeste atentie sporita igienei si sa evite zonele aglomerate, mai ales in contextul apropierii sarbatorilor de iarna. Acelasi mesaj il reiteram atat persoanelor aflate in zonele vizate carantinate,dar si acelora care se afla in zone care au iesit de subincidenta carantinei teritoriale, in scopul comun de a limita raspandirea noului Coronavirus", a mai transmis GCS.