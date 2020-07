Experienta unui roman diagnosticat cu COVID-19 in Grecia, primul caz carantinat pe insula Lefkada: "Nu am fost vazut de un doctor, iar tusea seaca s-a accentuat"

Romanul si-a expus povestea pe grupul de Facebook Forum Grecia, printr-un mesaj postat sambata, 18 iulie, si le-a cerut administratorilor sa-i pastreze anonimatul. Spune ca doreste, prin impartasirea situatiei personale, sa-i ajute si pe alti romani care vor ajunge in contexte similare.Turistul roman spune ca a ajuns la Vama Kulata in cursul zilei de luni, 13 iulie. "QR codul meu incepea cu cifra 1, am stiut din start ca voi fi testat. Mi-au facut o testare silentioasa (nu mi-au comunicat ca trebuie sa ma carantinez 24 de ore, nu au scos nici un cuvant), doar mi-au luat o mostra din gat".Povestitorul mai arata ca dupa testare a pornit spre Salonic, unde a asteptat telefonul autoritatilor elene timp de 24 de ore. Cum n-a primit niciun apel a pornit spre Lefkada, acolo unde trebuia sa ajunga. Spune ca a mers ulterior printre oameni fara sa poarte masca, deoarece "nimeni nu poarta masca aici"."Joi seara (n.r. - 16 iulie), dupa aproximativ 96 de ore de la testare, primesc apel de la 112 ca am fost depistat pozitiv si ca un echipaj de la Ambulanta va ajunge sa ma ia intr-o ora. A ajuns in 6 ore. M-au imbarcat doar cu masca si manusi fara sa verifice daca am simptome, fara izoleta, si m-au dus intr-un hotel de pe insula, special pregatit pentru bolnavii de COVID".Romanul spune ca este primul caz de COVID din Lefkada si ca sta singur in hotel, iar anagajatii sunt amabili, bine pregatiti, mancarea de calitate, iar camerele ingrijite."Cea mai mare problema este ca nu am fost vazut de un doctor si prezint o tusa seaca, ce s-a accentuat incepand cu aceasta dimineata (n.r. - sambata). Am fost lasat aici de ambulanta fara nici o instructiune si nu am primit nici un semn. Am sunat la 112, m-au pasat catre linia speciala COVID, care m-au pasat catre Protectia Civila (care nu raspund)".Pacientul roman spune c-a sunat inclusiv la Consulatul Romaniei la Atena de unde i s-a transmis sa anunte toate persoanele cu care a intrat in contact. "Unii se panicheaza, altii se ingrijoreaza, altii tind sa ascunda ca ne-am intalnit si mai sunt si cei care nu cred in covid", mai povesteste romanul, care spera in continuare sa fie vazut de un medic grec. A inteles din auzite ca doctorul ar trebui sa vina de la Atena, de la 400 de kilometri distanta."Ca o concluzie, consider ca nu este o perioada buna pentru calatorit. Daca as putea, as da timpul inapoi si m-as orienta catre un circuit ferit de aglomeratie din Romania".Romanul mai recomanda in final: "Purtati masca, manusi si testati-va la primele semne de covid".