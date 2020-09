Expozitia internationala de fotojurnalism World Press Photo, de miercuri, la Muzeul National de Arta

"Este al treilea an in care organizam, alaturi de Fundatia Eidos, expozitia internationala de fotojurnalism World Press Photo la Muzeul National de Arta al Romaniei. Sustinem ideile, mesajele si, mai ales, dorim sa transmitem impreuna emotiile - elemente ce incadreaza si definesc fotografia. Oferim publicului nu doar fragmente de realitate imediata, ci, mai degraba, secvente din viata noastra, intr-un context ce marcheaza social, sanitar si spiritual intreaga omenire. Expozitia din acest an va fi martorul in imagini a prezentului si va scrie istorie", a afirmat Cristina Verona Tobi, manager interimar al MNAR, potrivit unui comunicat transmis luni AGERPRES.Potrivit organizatorilor, 4.282 de fotografi din 125 de tari au inscris anul acesta la World Press Photo 73.996 de fotografii, dintre acestia doar 44 de fotografi ajungand in selectia finala a juriului.Expozitia va putea fi vizitata pana pe 30 septembrie, de miercuri pana duminica, intre orele 11,00 - 17,00.Evenimentul din Bucuresti este organizat de Fundatia Eidos si face parte din expozitia anuala internationala World Press Photo, itinerata in intreaga lume, fiind montata in peste 100 de spatii din peste 45 de tari si vizitata de peste 4,5 milioane de oameni la fiecare editie.Vizitatorii sunt rugati sa sprijine eforturile organizatiei de a limita raspandirea si contractarea virusului SARS-CoV-2, prin respectarea stricta a regulilor obligatorii de igiena personala, distantare fizica si acces in muzeu.