Rezultate Loto 6 din 49 si Joker. Numerele extrase joi, 1 aprilie

Premiul la Loto 6/49, azi, 1 aprilie 2021: Peste 1,25 milioane de euro

Numerele extrase joi, 1 aprilie 2021:Loto 6/49:Loto 5/40: 17, 10, 7, 25, 37, 39Joker: 2, 3, 23, 25, 10 + 1Noroc: 5 3 5 6 0 4 4Super Noroc: 1 4 9 5 8 6Noroc Plus: 5 6 8 4 5 7La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de aproximativ 6,15 milioane de lei (peste 1,25 milioane de euro), iar la Noroc un report cumulat in valoare de peste 2,97 milioane de lei (aproximativ 609.000 de euro).Premiul la Joker, azi, 1 aprilie 2021: Aproximativ 4,85 milioane de euro (aproximativ 23,70 milioane de lei)La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de aproximativ 23,70 milioane de lei (aproximativ 4,85 milioane de euro), iar la categoria a II-a, la acelasi joc, reportul este de peste 655.600 de lei (peste 134.000 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,34 milioane lei (aproximativ 275.000 de euro).Premiul la Loto 5/40, azi, 1 aprilie 2021: Peste 55.800 de euro (peste 272.800 de lei)La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 272.800 de lei (peste 55.800 de euro). La Super Noroc este in joc la categoria I un report in valoare de peste 48.500 de lei.