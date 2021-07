Persoana transgender cu cetatenie romana, abuzata si umilita de lucratorii vamali si politia de frontiera pe aeroportul din Cluj-Napoca

Alaturi de activistul trans Sasha Ichim si activista Roxana Marin (TRANScendent), care au documentat acest caz, asociatia se declara solidara cu victima in fata abuzurilor exercitate asupra ei de lucratorii vamali si de la politia de frontiera din aeroportul " Avram Iancu " din Cluj-Napoca, "care nu s-au limitat la o fatisa umilire publica, ci au si privat-o de libertate fara a oferi explicatii". Abuzul s-a petrecut pe 15 iunie 2021, pe aeroportul din Cluj-Napoca , cand victima, o femeie trans cu cetatenie romana si domiciliul in strainatate, a incercat sa intre in Romania cu scopul de a face demersurile necesare de schimbare a actelor de identitate pe cale juridica."Doua angajate de la control pasapoarte au supus-o unor umilinte violente, ridicandu-se de pe scaunele din ghiseu si tipand vehement << Barbat! Barbat! >>, ulterior fortele de ordine incuind-o intr-o incapere adiacenta, fara a oferi vreo explicatie".MozaiQ subliniaza ca aceasta nu a fost prima oara cand s-a intamplat acest lucru pe aeroportul clujean, in august 2017 victima fiind de asemenea incarcerata in aeroport timp de 2 ore, pe acelasi motiv: ca nu ii corespunde numele din pasaport cu expresia de gen."Aceste abuzuri sunt cu atat mai grave cu cat persoana in cauza nu vorbeste limba romana. Victima, de etnie maghiara, a parasit Romania in urma cu mai multi ani, alaturi de mama sa. Subliniem inca doua aspecte agravante ale abuzurilor din 15 iunie a.c. si august 2017: fotografia din pasaportul prezentat corespunde expresiei de gen, iar autoritatilor li s-au prezentat documentele de identitate din Spania", potrivit comunicatului.Mama victimei a declarat: "Fiica mea a fost umilita enorm si acest lucru nu este o exceptie, ci din pacate este regula pentru sute, mii de persoane transgender din Romania in orice interactiune care presupune prezentarea documentelor. Fiicei mele i-a fost teama ca va fi batuta de agentii in cauza, iar acum este in terapie pentru a-si reveni din soc". Asociatia tine sa atentioneze autoritatile de pe aeroporturile din Romania ca au obligatia sa ia toate masurile pentru monitorizarea si penalizarea lucratorilor, astfel incat asemenea abuzuri sa nu se mai repete. "Indiferent ca este vorba de comentarii ironice, strigate si imbranceli sau chiar retineri si interogatorii abuzive, este la fel de alarmant si de nepermis ca persoanele trans sa fie agresate si umilite intr-o tara membra a Uniunii Europene, in anul 2021".Este solicitat administratiei aeroportului sa verifice inregistrarile de la control pasapoarte din 15 iunie, in intervalul orar 15:00-17:00, si sa ia toate masurile necesare pentru clarificarea situatiei."Pe termen mediu si lung, ne punem la dispozitia autoritatilor, respectiv Politia de Frontiera Romana, Autoritatea Aeronautica Civila Romana, precum si Asociatia Aeroporturilor din Romania pentru a instrui personalul la toate nivelurile, in vederea prevenirii unor asemena abuzuri pe viitor. Reiteram faptul ca in Romania persoanele transgender se confrunta cu discriminare continua pe mai multe paliere, de la relatia cu autoritatile pana la recunoasterea juridica a identitatii de gen, accesul la servicii medicale sau integrarea in piata muncii. Mai mult, Romania a fost condamnata si de Curtea Europeana a Drepturilor Omului in acest an, CEDO spunand ca Romania nu are un cadru legal predictibil si unitar de recunoastere a identitatii de gen si supune persoanele trans la umilinte continue", se mai arata in comunicatul remis luni.