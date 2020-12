Fenomenele extreme care au lovit Romania in 2020. Lista completa: cutremure, ploi torentiale sau incendii devastatoare

7. - Statia meteo din Intorsura Buzaului a inregistrat minus 21,6 grade Celsius, cea mai scazuta temperatura din iarna 2019-2020 in judetul Covasna.10. - Patru cutremure cu magnitudini cuprinse intre 2,4 si 3 grade pe scara Richter s-au produs in zona seismica Vrancea.31. - Un cutremur cu magnitudinea de 5,2 grade pe scara Richter s-a produs la ora 3.26, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, la adancimea de 121 de kilometri.8. - Un cutremur cu magnitudinea 4,3, s-a produs la ora 20.24, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, la adancimea de 129 de kilometri.9. - O alunecare de teren a avut loc in Azuga, judetul Prahova, afectand circa 10.000 de metri patrati de teren, 20 de familii (130 de persoane) fiind evacuate din locuinte. Pamantul si copacii angrenati in alunecarea de teren au blocat albia paraului din Azuga si s-a format un baraj. Pompierii au actionat inca din cursul noptii cu motopompe pentru a evacua apa din amonte catre aval. Terenul afectat se afla in proprietatea Familiei Regale, a precizat Biroul de Presa al Casei Regale, printr-un comunicat: "In ultimii 19 ani, pe acest teren nu s-a efectuat nicio defrisare, conform cu legile in vigoare. Ultima taiere de copaci a avut loc in anul 2001, anterior retrocedarii catre Regele Mihai I. Echipele de specialisti de la fata locului analizeaza cauzele posibile ale alunecarii de teren. Acestea pot fi explicate prin varsta inaintata a copacilor, care au ingreunat panta foarte mare a versantului, sau prin eroziunea produsa de apa".12. - Un cutremur cu magnitudinea 4,3 s-a produs la ora 5.31, in Marea Neagra, la o adancime de 48 de kilometri, la 189 de kilometri est de Constanta.25. - Un seism cu magnitudinea 5 s-a produs, la ora 1.04, in zona seismica Vrancea, judetul Galati, la o adancime de 23 de kilometri.24. - Un cutremur cu magnitudinea 4,1 revizuita la 4,2 pe Richter s-a produs la ora 15.07, in judetul Buzau, zona seismica Vrancea, la o adancime de 140 de kilometri.2. - Un seism cu magnitudinea 4,8 pe scara Richter, revizuit la 4,4, s-a produs la ora 14.12, in judetul Buzau, la o adancime de 99 de kilometri, initial fiind anuntat in Covasna, la adancimea de 117 kilometri.7. - Opt judete din nord-vestul tarii s-au aflat sub o atentionare Cod galben de instabilitate atmosferica accentuata manifestata prin frecvente descarcari electrice, vijelii, grindina si averse care au avut si caracter torential.8. - Optsprezece judete din nordul si nord-vestul tarii (Satu Mare, Maramures, Suceava, Neamt, Harghita, Mures, Bistrita-Nasaud, Salaj, Cluj, Bihor, Alba, Hunedoara, Arad, Timis, Caras Severin, Mehedinti, Gorj si Valcea) s-au aflat sub Cod galben de vijelii pe parcursul zilei potrivit unei atentionari emise de Administratia Nationala de Meteorologie.14. - Pompierii au intervenit in 56 de localitati din 17 judete (Alba, Bihor, Bistrita-Nasaud, Brasov, Cluj, Calarasi, Constanta, Covasna, Giurgiu, Hunedoara, Harghita, Ialomita, Maramures, Mures, Prahova, Suceava si Teleorman) pentru inlaturarea efectelor negative generate de ploile abundente si vantul puternic. S-a intervenit pentru evacuarea apei din 238 de case, 121 de curti, 63 de beciuri/subsoluri, trei anexe gospodaresti, patru obiective economice, doua institutii publice, o strada. Situatii deosebite au fost inregistrate in judetele Bihor si Mures.15. - La nivel national au fost emise 14 atentionari si avertizari hidrometeorologice imediate care au vizat intensificari puternice ale vantului, averse torentiale, grindina, frecvente descarcari electrice, vijelii, scurgeri importante pe versanti si viituri rapide pe raurile mici. Judetele cele mai afectate de precipitatiile abundente si de vantul puternic au fost Caras-Severin, Hunedoara si Valcea, unde s-a intervenit in 16 localitati.17. - Pompierii militari au intervenit in 53 de localitati din 23 de judete pentru inlaturarea efectelor produse de ploile abundente si vantul puternic. Totodata, la nivel national au fost emise 32 de atentionari si avertizari hidrometeorologice imediate, care au vizat intensificari puternice ale vantului, averse torentiale, grindina, frecvente descarcari electrice, vijelii, scurgeri importante pe versanti si viituri rapide pe raurile mici.21. - Averse torentiale au produs inundatii in 46 de localitati din 22 judete. Cele mai afectate judete au fost Bihor, Neamt, Suceava si Vaslui. Pompierii au actionat pentru evacuarea apei din 53 de case, 194 curti, 66 beciuri/subsoluri si 3 strazi 25. - Precipitatii abundente au provocat inundatii in 36 de localitati din 18 judete, cele mai afectate judete fiind Arges, Botosani si Hunedoara. Pompierii au actionat pentru evacuarea apei din 43 de case, 208 de curti si 78 de beciuri/subsoluri.- O viitura de pe raul Prut, formata pe teritoriul ucrainean, a ajuns, prin propagare, pe teritoriul Romaniei, varful maxim fiind la intrarea in tara. La statia Oroftiana, se inregistrau 78 cm (aproape 2 m) peste Cota de pericol. Compania Apele Romane a dispus distribuirea a 20.000 de saci, pentru protejarea proprietatilor din zonele joase ale localitatilor Oroftiana, Baranca si Radauti-Prut.2. - Administratia Nationala de Meteorologie a emis prima atentionare Cod galben de canicula din acest an, valabila in zilele de 2 si 3 iulie, in Oltenia, Muntenia, vestul Dobrogei si in sudul si centrul Moldovei, temperaturile maxime atingand frecvent 35-36 de grade Celsius si izolat 37 de grade, iar indicele temperatura-umezeala depasind usor pragul critic de 80 de unitati.6. - Un incendiu de vegetatie uscata a avut loc in zona Ghencea din Bucuresti , desfasurat pe 10.000 mp. Un mesaj RO-ALERT a fost emis pentru a avertiza populatia din Sectoarele 5 si 6 ale Capitalei, precum si comuna Bragadiru.10. - Un incendiu de vegetatie a avut loc in Peris, manifestat pe aproximativ 7-10 hectare, la batalurile fostei ferme de porci. A fost transmis si mesaj prin RO-ALERT pentru sectorul 1, Peris, Snagov, Corbeanca, Buftea si Otopeni.10. - Un cutremur cu magnitudinea 4 s-a produs la ora 9.29, in zona seismica Fagaras-Campulung, judetul Prahova, la o adancime de 64 de kilometri.30. - Un seism cu magnitudinea 4,2 s-a produs la ora 0.39, in zona Moldovei, judetul Vaslui la o adancime de 8 kilometri.