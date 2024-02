Forul Ortodox Roman: Cardul de sanatate ameninta interesul national

Forul Ortodox Roman (FOR) a criticat intentia Ministerului Sanatatii de a introduce cardul de sanatate cu cip, estimand ca va fi un esec si ca va costa tara noastra sume de bani disproportionat de mari.

"Pentru a avea o idee despre aceste costuri, in Germania, de exemplu, implementarea unui astfel de sistem a costat 1,7 miliarde de euro si a fost un esec, proiectul fiind blocat in acest moment. Daca cea mai puternica economie a Europei, Germania, a esuat cu acest plan, cum de isi permite o tara care se imprumuta pentru pensii si salarii, sa inceapa un asemenea proiect?!", se arata intr-un comunicat remis Ziare.com de catre FOR, dupa dezbaterea publica a legii cu reprezentantii ministerului.

Forul Ortodox Roman acuza Ministerul Sanatatii si pentru faptul ca doar a mimat consultarile publice, in timp ce Imprimeria Nationala a organizat deja licitatia prin care a acordat fonduri publice unui furnizor de semiconductori de tip cip cu contact pentru smart carduri folosite pentru cardurile de sanatate, in valoare de 35 de milioane de euro.

Dincolo de asta, FOR a acuzat ca noul card de sanatate cu cip incalca mai multe drepturi ale romanilor si ca are drept unic scop tinerea sub observatie a tuturor romanilor.

"Totodata, este evident faptul ca libertatea noastra de constiinta, dreptul la intimitate si la protectia datelor personale sunt puse in pericol de un stat capusat de grupuri de interese care promoveaza, pe spinarea oamenilor acestei tari, proiecte de informatizare a societatii care sunt complet ineficiente pentru scopurile "generoase" oficiale, dar care pot indeplini, in schimb, o singura functie: aceea a crearii cadrului logistic necesar supravegherii cetatenilor romani", se mai arata in comunicat.