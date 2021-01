FOTO Se modernizeaza un nou drum turistic spectaculos de la munte. Legatura cu Transalpina de Apuseni

Doua tronsoane in lungime totala de 21 de kilometri

Stadiul lucrarilor la Transalpina de Apuseni

Drumul judetean DJ 750 C ce leaga Valea Ariesului de Teius va fi reabilitat si modernizat pe o portiune de circa 21 de kilometri. Drumul porneste din localitatea Salciua de Sus, traverseaza Ariesul si strabate culmile muntilor Trascaului si coboara pana in regiunea colinara a culoarului Muresului.Practic, acest drum traverseaza muntii de la nord la sud, in timp ce traseul Transalpinei de Apuseni este de la est la vest, pe o lungime de aproape 80 de km.De altfel, noul drum se suprapune peste Transalpina, pe o lungime de circa 7 kilometri, intre localitatile Ponor si Ramet. DJ 750 C are 41 de kilometri, dar aproape jumatate sunt modernizati sau sunt in curs de modernizare.Consiliul Judetean Alba a lansat recent licitatia pentru achizitiia serviciilor de proiectare a DJ 750 C Salciua de Sus (DN 75) - Dealu Caselor - Valea Larga - Vale in Jos - Ponor - Ramet - Valea Manastirii - Geoagiu de Sus - Stremt - Teius (DN 1)". Valoarea totala estimata a contractului este de 2.127.252 de lei, fara TVA.Potrivit caietului de sarcini, drumul DJ 750 C porneste de pe Valea Ariesului, din localitatea Salciua de Sus (DN 75), strabate zona Muntilor Apuseni si face legatura cu orasul Teius (DN 1). Drumul faciliteaza legatura dintre microregiunea Nord-Vest, Muntii Apuseni si microregiunea centrala Zona Tarnavelor a judetului Alba.Drumul se conecteaza pe teritoriul comunei Ponor cu Transalpina de Apuseni, soseaua aflata in plin proces de modernizare. Din comuna Ramet, coboara pe o lungime de 6 kilometri pana in Valea Manastirii, de unde este asfaltat pana in Teius, la intersectia cu DN1.Lucrarile de modernizare se refera la o lungime de circa 21 de kilometri, impartiti in doua tronsoane:- Tronson 1 (intre km 0+000 - 15+000) se desprinde din DN 75 in localitatea Salciua de Sus si traverseaza Valea Lunga, Ponor, pana la intersectia cu DJ 107 I)- Tronson 2 (intre km 27+500 - 53+760) se desprinde din DJ 107 I in localitatea Ramet si se desfasoara pana la Teius, la intersectia cu DN 1, traversand localitatile Valea Manastirii, Geoagiu de Sus si Stremt.Pe tronsonul 1, drumul este asfaltat pe o lungime de circa 600 de metri in intravilanul localitatii Salciua de Sus si este pietruit pe restul lungimii, pana la intersectia cu DJ 107 I, in comuna Ponor, la peste 1000 de metri altitudine. In ceea ce priveste tronsonul 2 este nevoie de modernizarea a circa 6 kilometri, respectiv coborarea din intravilanul localitatii Ramet (intersectia cu DJ 107 I) pana in Valea Manastirii. Pe acest sector traseul este unul sinuos, cu curbe care nu au elementele geometrice corespunzatoare (latimi, supralargiri, pante transversale).Transalpina de Apuseni are 78,3 km si este modernizat printr-un proiect al Consiliului Judetean Alba, in valoare de circa 40 de milioane de euro, finantat din fonduri europene. In perioada de aproape 1 an de la demararea lucrarilor, soseaua poate fi utilizata la un nivel acceptabil pe intreaga sa lungime, chiar daca, inca, nu a fost turnat asfalt.Drumul va avea 6.700 de metri patrati de piste de biciclete , 21 de statii de autobuz, 12.610 metri patrati de trotuare, 14 poduri noi si aproximativ 200 de podete. De asemenea, lucrarea presupune pete 23 de kilometri de fundatii adancite, ziduri de sprijin si peste 73 de kilometri de santuri de beton. Drumul judetean strabate culmi de peste 1.000 de metri si trece prin zone de o frumusete rara, cu paduri, chei si poienite. Investitia ar putea fi gata pana la finalul anului 2021.