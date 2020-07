Graficul care indica gravitatea pandemiei de COVID-19 in Romania. Cum a crescut numarul cazurilor active dupa data de 7 iulie

Unul dintre indicatorii relevanti in analiza evolutiei imbolnavirilor de COVID-19 este numarul cazurilor active.La data de 29 iulie, pe teritoriul Romaniei sunt inregistrati oficial 15.650 de oameni infectati cu COVID-19, aflati in diverse stadii ale bolii, potrivit informatiilor centralizate pe portalul Graphs.ro Numarul infectarilor a crescut constant din 7 iulie (cand se inregistrau doar 5.894 de cazuri active) si pana in prezent.Comparativ, pe durata starii de urgente, cel mai ridicat numar de cazuri active a fost notat pe data de 29 aprilie - 7.734 de imbolnaviri.