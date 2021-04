Destinatii de vacanta preferate de romani, incluse pe lista tarilor pentru care se instituie masura carantinei la intoarcerea in Romania

Pe lista zonelor "galbene" se afla destinatii turistice frecventate de romani mai ales in vacanta de vara, Grecia si Turcia, dar si Cipru, Austria, Franta, Olanda si Suedia.Reamintim ca de la masura de carantinare pentru persoanele care sosesc din aceste state sunt prevazute mai multe exceptii.Astfel,- au fost confirmate pozitiv pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2 in ultimele 90 de zile anterioare intrarii in tara, fapt dovedit prin documente medicale (ex: test RT-PCR pozitiv la data diagnosticului, bilet de externare din spital sau test care sa dovedeasca prezenta de anticorpi de tip IgG efectuat cu maxim 14 zile anterior intrarii in tara) si au trecut cel putin 14 zile de la data confirmarii pana la data intrararii in tara;- raman pe teritoriul national pentru o perioada mai mica de 3 zile (72 de ore) si prezinta un test negativ pentru SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore inaintea intrarii pe teritoriul national.