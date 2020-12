Cati muncitori straini vor fi incadrati pe piata fortei de munca in 2021

Cate vize au fost emise in 2019

Cum se stabileste contingentul de muncitori straini

Potrivit Ministerului Muncii, Guvernul a aprobat proiectul de Hotarare privind stabilirea contingentului de lucratori straini nou-admisi pe piata fortei de munca in anul 2021, conform news.ro."Astfel, pentru anul viitor a fost stabilit un contingent de 25.000 de lucratori straini nou - admisi pe piata fortei de munca din Romania, fata de 30.000 in acest an. Decizia de reducere a contingentului pentru anul viitor a fost luata in baza ultimelor date transmise de catre Inspectoratul General pentru Imigrari (IGI), care au indicat o scadere a numarului de avize de angajare/detasare emise pentru cetateni straini in primele 10 luni ale acestui an", a precizat sursa citata.Astfel, daca in perioada 1 ianuarie - 30 octombrie 2019 IGI a emis 23.526 de avize de angajare/detasare, pana in luna octombrie a anului curent numarul documentelor emise in acest scop a scazut cu aproape 6.000, fiind eliberate in total 17.578 de avize."Un alt motiv care a stat la baza deciziei de reducere a contingentului de lucratori straini nou-admisi a fost faptul ca, incepand din acest an, angajatorii sunt exceptati de la obligatia obtinerii avizului de angajare in cazul angajarii cetatenilor din Republica Moldova, Ucraina si Republica Serbia, cu contract individual de munca cu norma intreaga, pe o perioada de maximum 9 luni intr-un an calendaristic", au aratat reprezentantii Ministerului Muncii.De asemenea, masura adoptata a avut in vedere si datele comunicate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), care arata ca, in perioada ianuarie-august 2020, numarul total de locuri munca vacante a fost in scadere cu 20,9% fata de perioada similara din anul 2019, respectiv de 267.106 de locuri de munca vacante declarate de angajatori fata de 337.232 declarate anul trecut.Contingentul de lucratori straini nou-admisi pe piata fortei de munca se stabileste anual prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.