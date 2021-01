Sunt romanii antisemiti? Cazul fostului colonel SRI care neaga Holocaustul (DW)

in Romania anilor '30, Humanitas, Bucuresti, 1995).



Numarul site-urilor care publica texte nationaliste, antisemite, homofobe creste in Romania de la an la an si nimeni nu le monitorizeaza cu adevarat. Nici despre cartile care lauda regimul maresalului Antonescu sau care, mai mult sau mai putin direct, prezinta puncte de vedere nostalgice fata de Miscarea Legionara, nu aflam prea multe. Editurile care le publica nu au fost sanctionate niciodata, ca si cum n-ar exista o lege care sa le traga la raspundere, ca si cum n-ar exista magistrati care sa o puna in aplicare.



Prejudecatile se perpetueaza de la o generatie la alta, mai ales cand sunt incurajate de politicieni, de reprezentati ai bisericii sau de mesaje din spatiul virtual care vehiculeaza clisee si teorii ale conspiratiei. Nici un presedinte roman nu a condamnat Holocaustul asa cum a fost, de pilda, condamnat comunismul: probabil, pentru a evita o discutie publica serioasa pe aceasta tema, mai ales ca barometrul Kantar TNS arata ca pentru 71% dintre romani Germania nazista este considerata ca fiind principalul responsabil pentru declansarea Holocaustului in Romania, urmata la o distanta destul de mare de Guvernul Antonescu (17%).



Un sondaj IRES din 2019 scoate la iveala ca 58% dintre romani nu au incredere in persoanele de alta religie decat cea ortodoxa, iar 46% nu au incredere in evrei. Un an mai tarziu, o cercetare facuta de aceeasi institutie arata ca romanii nu au nimic impotriva sa locuiasca in acelasi oras cu evreii, dar ca nu i-ar vrea vecini si nu i-ar vrea in propria familie.



Cum au ajuns oamenii la aceste concluzii, cand in Romania traiesc doar 3271 de evrei? Doar pe baza cliseelor, stereotipurilor si prejudecatilor fiindca multi dintre ei nici n-au avut sansa sa intalneasca un evreu in viata lor.



Neincrederea majoritatii fata de evrei, intr-un raport total disproportionat fata de numarul lor, sugereaza, insa, o serioasa atitudine antisemita, care s-ar putea sa-i afecteze si pe cei care ar trebui sa contribuie la scaderea fenomenului, prin procese bine argumentate si pedepse care sa descurajeze negationismul si xenofobia.



Autor: Sabina Fati



Citeste si https://ziare.com/social/romani/pogromul-iasi-bucuresti-1941-80-de-ani-miscarea-legionara-generalul-antonescu-negationismul-holocaust-1657984



Cazul colonelului SRI in retragere, Vasile Zarnescu, autorul volumului Holocaustul - Gogorita diabolica - Extorcarea de 'bani de holocaust', este cercetat inca din 2016 si un posibil verdict ar putea fi dat abia pe 2 februarie. In patru ani lucrurile n-au putut fi lamurite si autorul a avut timp sa-si popularizeze scrierile pe toate site-urile antisemite si conspirationiste. Cartea, aparuta la editura Tempus, neaga Holocaustul si foloseste majoritatea stereotipurilor si prejudecatilor atunci cand ii descrie pe evrei.Din 2002, de cand Romania a impus sanctiuni penale pentru tot ceea ce tine de rasism, xenofobie si fascism, multe rechizitorii in cazuri de negare a Holocaustului au fost respinse de instante. Legea precizeaza insa clar ca "Negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea in mod evident, prin orice mijloace, in public, a Holocaustului ori a efectelor acestuia se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda" (Ordonanta de Urgenta 31/2002, ratificata de parlamentul Romaniei prin Legea 107/2006 si modificata prin Legea 217/2015, Art.6, punctual 1).Mentalitatea ascunderii mizeriei sub pres, a neglijarii negationistilor , a pierderii urmelor celor care profaneaza sistematic cimitirele evreisti, continua, de fapt, mai vechiul antisemitism mostenit de la varful elitelor secolului al 19-lea.Barbu Theodorescu, un istoric apropiat de Nicolae Iorga, scria in 1938 ca "a lupta in contra evreului insemna ca te afli pe linia cea dreapta" fiindca "nu exista roman de seama, care sa nu fi activat si sa nu fi simtit necesitatea luptei contra evreului", printre ei ii mentioneaza pe Eminescu, Alecsandri, Simion Barnutiu, Ion Ghica, Vasile Conta, Hasdeu, Grigorescu si chiar pe Iorga despre care spune ca o eventuala eliminare a antisemitismului din ceea ce a scris ar insemna "distrugerea intregii sale stiinte politice" (in Leon Volovici, Ideologia nationalista si