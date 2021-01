Iancu Tucarman, supravietuitor al trenurilor mortii de la Iasi, a murit la 98 de ani. Omagiul transmis de Ambasada Israelului

"Supravietuitor al unor orori inimaginabile din timpul Pogromului de la Iasi, un om cu o dorinta de viata incredibila, Iancu Tucarman nu a mai putut lupta impotriva acestui virus necrutator. A fost si va ramane in amintirea noastra intruchiparea demnitatii umane si a iubirii pentru poporul evreu atat de greu incercat. Domnul Tucarman a fost un model de staruinta si de compasiune, un om care a reusit sa se impace cu trecutul si sa transforme propria experienta intr-o lectie pentru generatiile viitoare", a transmis ambasadorul Israelului la Bucuresti, David Saranga.El a amintit ca viata lui Iancu Tucarman a fost marcata de suferinte "de nedescris"."Alaturi de alti 146 de evrei, el a fost inghesuit intr-un vagon al trenurilor mortii, in timpul Pogromului de la Iasi, pentru simpla vina ca era evreu. Doar opt supravietuitori, printre care si Iancu Tucarman, au mai ajuns la Podul Iloaiei. A fost o victima a antisemitismului atat in vremea Garzii de Fier, cat si de-a lungul epocii comuniste. Cu toate acestea, iubirea fata de oameni, bunatatea sa, au fost direct proportionale cu suferinta indurata atatia ani", a subliniat ambasadorul Israelului la Bucuresti.David Saranga va participa saptamana viitoare la inmormantarea lui Iancu Tucarman.CITESTE SI: