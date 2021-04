Imagini spectaculoase de pe Transalpina. Cum arata stratul de zapada pe cea mai inalta sosea din Romania VIDEO

Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a facut publica joi o serie de imagini din timpul actiunilor de deszapezire pe Drumul National 67 C , mai cunoscut drept Transalpina.Portiunea curatata de drumari este chiar pe teritoriul judetului Alba si se afla la o altitudine de aproape 2000 de metri.Soferii sunt avertizati sa nu plece in aceste zone (pe portiunile de drum care sunt deschise traficului) fara cauciucuri de iarna si lanturi de zapada, cu toate ca am intrat deja in luna aprilie.