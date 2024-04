In 4 luni, 10% din medicii din Romania au plecat din tara

Prof. dr. Vasile Astarastoaie, presedintele Colegiului Medicilor este de parere ca "in acest moment ar trebui sa fie declarata stare exceptionala in Romania!", un numar record de medici alegand sa paraseasca tara.

"In acest moment ar trebui sa fie declarata stare exceptionala in Romania, pentru ca doar in ultimele patru luni, prin cele trei targuri de joburi medicale organizate la Bucuresti si Iasi, la care s-au ocupat toate cele 6500 de posturi oferite in strainatate, au plecat din tara 10% din medicii care practica in Romania, iar OMS-ul spune clar ca daca au plecat 2%, guvernul trebuie sa declare alerta rosie", a explicat el, citat de Gandul.

"Din pacate, n-am vazut nicio ingrijorare si nicio masura din partea guvernului sau a ministerului, singura reactie a acestuia din urma fiind ca trebuie sa inchidem spitalele in care au mai ramas doar 2-3 medici!", a declarat vineri, la Poiana Brasov, presedintele Colegiului Medicilor din Romania, prof. dr. Vasile Astarastoaie, la deschiderea conferintei "Descentralizarea si organizarea spitalelor", organizata de Ministerul Sanatatii.

Acesta s-a aratat apoi "aproape sigur" ca Executivul nu-si va pune in aplicare intentia de introducere, de la 1 iulie, a sistemului coplatii, "pentru ca pierderile politice si electorale ar fi majore", dupa care a demontat si argumentul ca trecerea la coplata ne-ar fi fost impusa de FMI, prin Memorandumul incheiat anul trecut.

"Am discutat cu vicepresedintele FMI, care mi-a spus foarte clar: noi nu aveam nicio treaba cu aceasta coplata, a fost introdusa in memorandum la cererea partii romane. Am intrebat de trei ori daca doresc s-o introducem in document, pentru ca nu era problema noastra, iar ministrul Bazac si primul-ministru Boc au insistat s-o introducem!".

De asemenea, presedintele Colegiului Medicilor s-a declarat "sceptic" si in ceea ce priveste inceperea descentralizarii sistemului sanitar, de la 1 iulie: "Nu cred ca actele legislative pentru aceasta descentralizare vor fi gata pana la 1 iulie, iar daca vor fi gata, vor fi facute pe genunchi, cum au fost facute si celelalte acte legislative ale acestui guvern", a mai spus el.