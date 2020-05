Initiativa Sprijin Suceava ramane in functiune si dupa data de 15 mai

Ziare.

com

Initiativa "Sprijin Suceava" numara deja 14 membri voluntari si este deschisa tuturor celor care doresc sa contribuie la informarea corecta a sucevenilor si la ajutorarea concreta a celor aflati in situatii dificile din cauza Covid-19.Initiativa "Sprijin Suceava" s-a nascut din dorinta unor suceveni activi si implicati de a contribui in mod coordonat si organizat la combaterea epidemiei de coronavirus in judetul Suceava.Principalul lor obiectiv este informarea corecta si in timp real a cetatenilor care acceseaza pagina https://sprijinsv.eu sau suna la numarul de telefon 0371 237 427 pentru a afla informatii despre Covid-19 si despre alte initiative locale de ajutorare a celor afectati de Covid-19.Operatorii call center-ului le stau la dispozitie celor interesati cu date oficiale din plan local si national, dar si cu informatii despre situatia internationala.Acesta este si motto-ul celor care au pus la cale initiativa "Sprijin Suceava". Prin eforturile individuale de informare pro bono a sucevenilor din surse oficiale si sigure cu privire la Covid-19, membrii initiativei ofera un suport concret si necesar cetatenilor si autoritatilor in lupta cu noul coronavirus, alaturandu-se si sustinand astfel numeroasele initiative civice legate de Covid-19 care se desfasoara in acest moment.Fii solidar si responsabil! Alatura-te si tu echipei si ajuta Suceava sa se faca Bine!