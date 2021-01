Israelul isi propune sa aiba propriul vaccin pana in primavara. Care este secretul vaccinarii de succes din aceasta tara

Medicul israelian de origine romana, Herman Berkovits, a vorbit pentru Aleph News despre secretul vaccinarii de succes din Israel. Berkovits este fostul medic personal al premierului Benjamin Netanyahu."Secretul vaccinarii e ca avem, in primul rand, vaccinul in Israel si avem o cantitate foarte mare de vaccin in Israel, deocamdata de la Pfizer si in faza urmatoare vom avea de la Moderna si in aceasta perioada de doua-trei luni speram sa putem vaccina tot Israelul. Succesul Israelului este atribuit in special sistemului de sanatate, care este la noi, aproape digitalizat. Toti cetatenii de peste 18 ani sunt obligati sa se inregistreze la asa-zisele agentii de asigurari guvernamentale. Si guvernul a lansat o campanie foarte puternica impotriva dezinformarii anti vaccinului", a declarat Herman Berkovits."Premierul are discutii intense cu toate fabricile. Sa speram ca in luna martie-aprilie si Israelul va avea propriul vaccin. Se lucreaza si pe vaccinul nostru", a continuat acesta."O persoana care se vaccineaza cu prima doza de vaccin, a doua doza este pastrata pentru el. Foarte important. Pentru ca acum vad ca in Anglia si in alte parti, nu au destule vaccinuri. Noi avem vaccinul si este pastrat sa nu apara vreo situatie in care cel care a primit primul vaccin sa nu aiba a doua doza", a spus Berkovits.Primul vaccinat a fost premierul Netanyahu. "Eu l-am vaccinat si stiti ca totul a fost transmis in media israeliene si in toata lumea. Prin aceasta vaccinare premierul a vrut sa incurajeze populatia sa faca acelasi lucru. (...) N-a avut absolut nimic. A durut putin local, asa, cum m-a durut si pe mine, ca si eu am primit vaccinul, va dati seama. Aceste dureri au fost foarte-foarte usoare. Am fost in aceeasi masina cu dumnealui in continuare, de la vaccinare, a continuat sa lucreze. A avut o sedinta de guvern si chiar in masina a avut o sedinta", a declarat Herman Berkovits.Medicul a mai spus ca au fost raportate foarte putine efecte secundare "La un million doua sute de mii de oameni au fost raportate intre 650-700 de efecte secundare usoare, cum ar fi: dureri locale la injectare, o slabiciune usoara, ameteli de scurta durata pot sa fie. De multe ori vederea este putin incetosata, o amorteala", a completat Berkovits.