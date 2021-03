Jumatate dintre romani se pensioneaza anticipat. Varsta reala este de 59 de ani pentru femei si 60 de ani pentru barbati

Cu toate acestea, potrivit INS, in 2020, aproape jumatate dintre romanii care au iesit din activitate nu au asteptat sa implineasca varsta standard de pensionare. Varsta reala de pensionare a fost de 59 de ani in cazul femeilor si 60 de ani in cazul barbatilor. Totodata, potrivit INS, in 2020 au fost cu 29.000 mai putine persoane care s-au pensionat, fata de 2019.Aproape jumatate dintre romanii care au iesit din activitate nu au asteptat sa implineasca varsta standard de pensionareIn anul 2020 numarul mediu de pensionari a fost de 5128 mii persoane, in scadere cu 29 mii persoane fata de anul precedent; numarul mediu de pensionari de asigurari sociale de stat a fost de 4675 mii persoane, in crestere cu 3 mii persoane fata de anul precedent.Pensia medie lunara (determinata luand in calcul sumele pentru pensiile tuturor categoriilor de pensionari - de asigurari sociale, invaliditate, urmas etc.- platite de casele de pensii1) a fost de 1500 lei, in crestere cu 16,1% fata de anul precedent.Pensia medie de asigurari sociale de stat a fost de 1450 lei, iar raportul dintre pensia medie nominala neta de asigurari sociale de stat pentru limita de varsta cu stagiu complet de cotizare (fara impozit si contributia de asigurari sociale de sanatate) si castigul salarial mediu net a fost de 52,0% (comparativ cu 48,4% in anul precedent). Indicele pensiei medii reale fata de anul precedent calculat ca raport intre indicele pensiei nominale pentru calculul pensiei reale si indicele preturilor de consum a fost de 112,2%.