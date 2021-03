Stim ce vinuri bem? Cum sa recunoastem la supermarket un vin natural in fata unuia contrafacut

Bauturile fermentate in sticle de plastic

Adica din apa si chimicale cumparate direct din magazinele din domeniu, care s-au inmultit ca ciupercile dupa ploaie. Trebuie sa fii specialist sa faci diferenta dintre un vin natural, de butuc si unul falsificat si atunci consumatorului nu-i ramane decat sa citeasca eticheta pentru a fi in cunostinta de cauza cand face o alegere."Daca vrem sa cumparam o sticla de vin de la supermarket trebuie sa urmarim pe eticheta sa scrie DOC, adica Denumire de Origine Controlata, care ne ofera garantia ca avem de a face cu un vin bun. Daca vrem un vin la maturitate deplina pe eticheta va scrie CMD, adica Cules la Maturitate Deplina, iar in cazul in care vrem un vin licoros , siropos, mai dulce, placut la degustare, trebuie sa cautam pe eticheta initialele CMT, adica Cules la Maturitate Tarzie", ne dezvaluie Valentin Copaci, producator de vinuri din categoriile mentionate.In comert mai exista acele vinuri la sticle de plastic de doi litri sau mai mult, denumite si BFL-uri, adica Bauturi Fermentate Linistit, care in ciuda faptului ca au interzis ca pe eticheta sa apara denumirea de vin reusesc sa induca in eroare consumatorii si imprima pe etichete simboluri care amintesc de vie sau dau denumiri specifice. Vorbim de un produs ieftin, cu adaos de alcool.Din pacate, statul roman nu prea i-a descurajat pe falsificatorii de vinuri. Un vin contrafacut contine apa, alcool, arome, zahar, indulcitori, coloranti si substante chimice."Falsurile se fac de catre cei care nu au suprafete de vii si vor sa faca mai multe loturi de vin la nivelul unui an. Falsificarea inseamna de fapt adaos de apa in masa vinului, desi in foarte multe cazuri nu se pune deloc vin, iar deosebirea dintre un vin natural si unul falsificat este la indemana oenologului si nu a consumatorului. Din aceasta cauza au proliferat atat de repede si atat de mult, pentru ca au mers pe ideea slabei cunoasteri a consumatorului", ne spune Toader Manole, oenolog.